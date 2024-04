Poker Online 4 aprile 2024. Vincere per due volte uno dei tornei più importanti di Pokerstars non è facile, vincerlo a distanza di nemmeno una settimana è ancora più difficile. E’ successo a Umbydeck che dopo la vittoria del NoS del 29 marzo, ha replicato questa notte vincendo un altro Night on Stars per più di 8K di premio (erano quasi 13K la scorsa settimana nella ricca edizione del giovedì).

Poker Online 4 aprile 2024: i primi tornei del mercoledì

I Mystery Bounty piacciono (a me no), e Pokerstars ne ha organizzati 5 nella giornata di mercoledì, ad iniziare da un lungo Afternoon on Stars da 555 entries per quasi 25K di montepremi. La vittoria va a Papagorgial che incassa la prima moneta da €2.516 e anche €851 in Bounty dopo aver superato Simos93.

Mystery Bounty anche per l’After Restar, torneo da buy-in basso (€5) che raccoglie 2.691 entries e il migliore è elporr che vince poco più di 1.000 euro. Passiamo subito al più ricco The Mystical che sfiora i 22K di Prize pool con 813 giocatori iscritti. Il torneo termina con un deal a due tra klbro93 e drakul_91 che incassano entrambi più di €1.800 di premio, ma solo circa €100 di taglie. Meglio le taglie dell’immancabile Fabrizio “Asky16” Petroni che chiude al 4° posto per €900+€274. Da segnalare anche il piazzamento di ANTILIMP al 6° posto.

Supera i 30K il Bounty Builder con 669 entries e il migliore è CAP.SHIPPO. che incassa €2.120+€2.478 dopo aver superato MOR3NA_97 nel testa a testa finale, poi c’è sasi240 a completare il podio davanti ai regular KuSuNoK1 e Giuseppe “D4MM1L3CH1P5” Dedoni. C’è anche Fabio “sturbao” Sturba in top-10.

Ancora un successo di Umbydeck al NoS. Colossal Stack a luked27

Il Colossal Stack, in versione normale senza nessun tipo di buy-in, richiama 2.613 giocatori per poco più di 47K di montepremi. La prima moneta vale €6.876 e finisce piena nelle tasche di luked27 che batte Pechung4 e alfredigno1 nelle battute finali.

Con €48.420 di prizepool il Night On Stars è il torneo più ricco della giornata, e richiama 538 giocatori. La vittoria da €8.135 va ad Umbydeck mentre per il runner up melo8108 ci sono €5.909. A completare il podio troviamo CapoDeiCani davanti a Butt3fflyEffect. In 5° posizione ritroviamo ChristianDic, che aveva già fatto 7° al Bounty Builder precedente. Per Umbydeck è un altra affermazione al NoS, a meno di una settimana dalla vittoria del ricco Night on Stars del giovedì a fine marzo!

Poker Online 4 aprile 2024: gli ultimi tornei della notte

Mystery Bounty anche per il The Undercover che richiama più di 2.000 entries per un Prize pool da €27.324. Qui la vittoria la porta a casa mariocrys per €2.327+€150 mentre il runner up DeLaWonder porta a casa in tutto poco più di 2 mila euro.

Al Rollercoaster abbiamo 137 iscritti in lotta per un montepremi che supera i 12K, e una prima moneta da €1.072 vinta da Apocalypse_King che incassa altri €1.856 dal Bounty progressivo, lasciando €1.072+€467 al runner up Pulce98.

Dopo un altro Mystery Bounty, il The Frantic Unknow vinto da simonedep111 su un Field da 1.625 iscritti, per €1.266+€203 di premio (anche qui troviamo Simos93 tra i migliori al 6° posto, dopo il runner up nel torneo pomeridiano), chiudiamo come sempre col Need For Speed che richiama 62 giocatori e il migliore è WarOfBlinds che incassa €1.819 di prima moneta dopo aver battuto GERONIMOet. Come sempre non mancano i nick name noti al turbo della notte, ad iniziare da edofatto sul gradino basso del podio, ma anche AlPostoDeiSanti ed Andrea “Andreacigna” Pini. C’è anche Matteo “TESTADIDONNA” Calzoni che vince, ma si deve accontentare del Mini Need For Speed, dove troviamo anche qui al 3° posto edofatto.