Poker Online 9 aprile 2024. Il Sunday Million si conclude con un deal a 5 e con DOMYS95 che batte Daniele “Canelupo96” Venditti nel testa a testa finale. Nel lunedì di SCOOP su Pokerstars sono protagonisti anche ArmandoSpina, TopDogg2.0, 3V3TS, K1llth3f1sh e REDFGS. Su iPoker la spunta ItaloFiscoooooo al iPokerRoyal.

Tornei domenicali: Sunday Million per DOMYS95

Iniziamo ovviamente dalla conclusione del Sunday Million che con le registrazioni tardive di ieri ha richiamata più di 350 giocatori che si sono andati ad aggiungere a quelli della prima giornata, chiudendo il numero di entries a 4.972 per €1.118.700 di montepremi.

Si conclude con un mega deal a cinque e con la vittoria di DOMYD95 che incassa €42.783 di prima moneta + €2.303 di taglie dopo aver superato due regular come Daniele “Canelupo96” Venditti e capa1991, ma fanno parte dell’accordo anche nike10100 e LULALULU. E’ la prima volta che DOMYS95 finisce nei nostri report, e ha decisamente scelto il torneo più importante per mettere la sua prima firma e fare il suo ingresso negli mtt report.

Su iPoker si è concluso l’iPokerRoyal da 100K garantiti che ha chiuso con 458 giocatori che hanno pagato il buy-in da €250. Il migliore è stato ItaloFiscoooooo che tra prima moneta e taglie incassa un bel premio da 18.239 euro totali. Il runner up è GiancarlaCortesi e si consola con un premio da 12.083 euro totali. Da segnalare TroppiSguardi che chiude al 7° posto e poi si conferma con un 2° posto anche al Mini Royal vinto da Ladyoscar1977.

Poker Online 9 aprile 2024: gli altri tornei SCOOP del lunedì

Iniziamo dall’evento #5 Awakening High con 1.980 iscritti e un montepremi da €44.550. La vittoria va a Namu7777 che incassa €2.848+€219 di premio dopo aver superato Insigne55 e il regular TopDogg2.0.

Con l’evento #6 Bloomtime High si sale a €78.705 di montepremi e la vittoria va ad un nickname noto, ArmandoSpina, che incassa €4.863+€4.465. Si ferma al 2° posto Valamarco96 poi abbiamo CapoDeiCani a completare il podio.

Il torneo più ricco di giornata (escluso ovviamente il finale del Sunday Million) l’evento #7 Monday Special High che in versione Mystery Bounty richiama 1.445 giocatori per un prizepool che supera i 130K e la vittoria da €8.525+€1.776 va a 3V3TS che supera marv-is90 nel testa a testa finale, poi abbiamo Texarminator a completare il podio davanti a Gabriele “KingMAvE911” Re. In top-10 riconosciamo anche Mario “coinflip21” Carrascon al 7° posto. Tanti soldi in ballo anche all’evento Low con 71K in montepremi e la vittoria di Lucabsnpino per più di 4.500 euro totali.

L’evento #8 Bird Sing High non supera il garantito da 40K con 843 iscritti, e qui la vittoria va a K1llth3f1sh per €6.696 dopo aver superato Fasenki e il regular BlackDomo97 che completa il podio. Al 6° posto anche Giovanni “Vop444” Giudice. Anche il torneo Low non supera il garantito da 15K, e qui la vittoria va al regular Emanuele “Gaza Sparta9” Tommasi che batte un Field da 1.521 entries.

Ancora TopDogg2.0 protagonista, questa volta vincente per €1.961+€1.596 all’evento #9 Cooldown High dove si gioca per un montepremi complessivo da €31.770 grazie a 1.412 iscritti.

Poker Online 9 aprile 2024: la programmazione standard

Vediamo anche i tornei standard su Pokerstars, ad iniziare dal solito Afternoon on Stars che alza il garantito (non superato) a 20K. La vittoria va a REDFGS per €2.074+€378, dopo aver battuto un Field da 377 iscritti, e non è l’unico colpo quotidiano di questo giocatore che aprirà e chiuderà la giornata su PS, visto che dopo questa vittoria pomeridiana, porta a casa anche l’ultimo evento SCOOP, il Cooldown in versione Low, battendo altri 2.210 iscritti!

Passiamo al The Undercover in versione Mystery Bounty, che richiama 1.028 giocatori che anche in questo caso non bastano a superare il garantito da 15K. La vittoria va a lolloperry che batte C3st_kl4_v13 e Theberus553.

Chiudiamo come sempre col Need For Speed da 87 entries per quasi 8K di montepremi. La vittoria da €1.859 va a mathjunk che batte cocobongo21 e ancora KingMAvE911.

Sono uno dei fondatori di PIW, Poker Italia Web e seguo il mondo del poker live e online da oltre 10 anni. Oltre al poker sono un grande appassionato di sport e di pittura.