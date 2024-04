Poker Online 17 aprile 2024. Nel martedì di SCOOP esultano AleGre94576 e obaoba79, ma ci sono anche le vittorie dei regular Ettore Esposito, Gianluca Giuliani, Evanz94 e pure Vop444 che vince per l’ennesima volta il Need For Speed, a due soli giorni dall’ultima affermazione al turbo della notte di Pokerstars.

Poker Online 17 aprile 2024: primi tornei SCOOP del martedì

Iniziamo con le SCOOP di Pokerstars e l‘evento #41 Awakening HIGH vinto da IlSing0r30scur0 che batte un field di 1.298 iscritti e incassa la prima moneta da €4.305 dopo aver battuto nadal748 nel testa a testa finale, poi a completare il podio riconosciamo MeLLowYeLL0w.

Con l’evento #42 Bloomtime HIGH si sale a quasi 79K di montepremi con 1.755 entries e qui la vittoria da €5.096+€904 va a obaoba79 che supera s.allapesca nel testa a testa finale, poi riconosciamo mathjunk a completare il podio. 9° posto per Fabrizio “Asky16” Petroni.

AleGre94576 vince la Royal Rumble. Successo anche per Esposito

Non è il wrestling, ma l‘evento #43 Royal Rumble HIGH, uno dei più ricchi di giornata con 830 entries che hanno prodotto un montepremi da €74.700. Il torneo si chiude con un deal a tre, e il vincitore per €4.147+€4.040 va ad AleGre94576 che si accorda con baffone4ever e con Mikecriasia7. Da segnalare il 7° posto di swainzami, che poco prima vinceva l’evento #42 LOW, il Bloomtime, per altri €2.3643+€340 (anche qui deal con danimacc22). In 9° posizione troviamo Simone “perugio7” Andrian.

Un bel premio anche alla Royal Rumble LOW con €47.628 in palio grazie a 2.646 entries e il migliore è Wolf91G che incassa €2.944+€1.775 dopo aver superato Schgagi23 e AA-GIANLU-AA a completare il podio.

L’evento #44 Metamorphosis si ferma poco sotto i 30K di montepremi complessivo, con 665 iscritti, e ad esultare è ancora una volta uno scatenato Evanz94, che questa volta incassa €2.061+€2.322 dopo aver superato gerrypok e RCRSTL92.

Chiudiamo la giornata di SCOOP col Side Event HyperTron HIGH a cui hanno partecipato 400 giocatori per €27.000 di prizepool. La vittoria va ad Ettore “pro-fumato87” Esposito che incassa €2.107+€1.106 di premio. Il runner up è zucchillo88 e poi PumaItsBack completare il podio.

Poker Online 17 aprile 2024: la programmazione standard su Pokerstars

Facciamo un passo indietro, con la giornata aperta alla mattina col Morning on Stars in versione Mystery Bounty che con €11.245 di montepremi, questa volta è perfino più ricco del torneo pomeridiano, e riconosciamo il vincitore, gek96, che il giorno prima andava a sforare la vittoria con un runner up proprio all’Afternoon on Stars che questo martedì richiama 225 giocatori per €10.125 di prizepool, e anche qui riconosciamo il vincitore, REDFGS che incassa €812 di prima moneta + €1.367 di taglie.

Ancora Gianluca “AA-GIANLU-AA” Giuliani protagonista dopo il 3° posto alle SCOOP. Questa volta Giuliani batte tutti nel The Swift Uncharted in versione Mystery Bounty, incassando la prima moneta da €1.422 a cui aggiunge €670 in taglie, con alessi99m che si ferma al 2° posto, davanti ad una serie di regular come Alessandro “CrazyRich85” Basso, ManInBlackk e ancora MeLLowYeLL0w.

La chiusura è come sempre dedicata al Need For Speed dove la spunta, per l’ennesima volta, Giovanni “Vop444” Giudice, che aveva vinto questo stesso turbo della notte appena due giorni fa, lunedì. Questa volta per Vop444 ci sono poco più di 2K complessivi di premio, con PinkoPalloo che si ferma in 2° posizione, poi abbiamo capa1991 a completare il podio.

Sono uno dei fondatori di PIW, Poker Italia Web e seguo il mondo del poker live e online da oltre 10 anni. Oltre al poker sono un grande appassionato di sport e di pittura.