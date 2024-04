Poker Online 23 aprile 2024. Colpaccio da 23K per gorem160166 che batte Davide “MANTO989” Mantovani e vince l’UltraDeep delle SCOOP. Successi anche per This is soo2019 e per Mattia “yowatchmewin” Festa (in foto) nuovamente a segno su Pokerstars mentre su iPoker il domenicale Explosive Sunday viene vinto da orsobal0sso per più di 11K totali di premio.

Tornei Domenicali: a gorem160166 l’Ultra Deep, orsobal0sso vince l’Explosive

Iniziamo col final day del torneo SCOOP di Pokerstars più ricco della domenica, l’evento #64 Ultra Deep HIGH vinto da gorem160166 che fa un colpaccio da €23.532 dopo aver battuto nel testa a testa finale Davide “MANTO989” Mantovani che si consola col premio da €16.773 per il runner up. A completare il podio riconosciamo anche Laziness95 che incassa quasi 12K.

All’Explosive Sunday di iPoker si arriva a 656 iscritti con la registrazione tardiva, 99 dei quali a premio. Il migliore è stato orsobal0sso che tra prima moneta e taglie porta a casa un ricco premio da 11.068 euro totali. Si ferma al 2° posto CRAZY150 che si consola con un premio da 7.378 euro.

Poker Online 23 aprile 2024: i primi tornei del lunedì

Passiamo alla programmazione del lunedì di Pokerstars, al via come sempre con l’Afternoon on Stars che in versione Mystery Bounty raggiunge i €18.040 di montepremi con 409 entries. La vittoria da €1.909 di prima moneta e anche €1.195 di taglie, va a lieniab36 che batte grigiolo nel testa a testa finale. Ai piedi del podio in 4° posizione riconosciamo anche Giuseppe “D4MM1L3CH1P5” Dedoni.

La giornata di SCOOP inizia invece con l’evento #67 Awakening HIGH che richiama 1.650 entries per €37.125 di montepremi e una prima moneta da €2.279 vinta da SSAMASQUAD che incassa anche €1.820 in taglie dopo aver battuto Sceicco76.

L’evento #68 Bird Sing HIGH supera i 51K di montepremi con 1.134 iscritti e qui il migliore è RappoKerRap che incassa la primamoneta da €7.792 dopo aver battuto Antonio “A.Bernaudo” Bernaudo che incassa €5.554. Piazzamenti in top-10 anche per i regular Shadowkizz e Giovanni “Vop444” Giudice, quasi sempre presente nei report degli ultimi giorni.

Il ricco evento #69 Monday Special HIGH richiama 1.072 giocatori per €96.480 di montepremi e la vittoria va al regular This is soo2019 che incassa €5.040+€2.957 dopo un deal con altri due nickname noti, Ste4L7H e MissclickMaybe. Ai piedi del podio in 4° posizione riconosciamo anche Dirac84 e poi il solito Evanz94 in 7° posizione. Da segnalare il 9° posto di Marco ‘1Pantelleria’ D’Amico che incassa meno di 1K di premio standard, ma domina i bounty con ben €8.352 di taglie. Tanti soldi anche nel Monday Special LOW con 4.126 entries per €74.268 di Prize pool e qui la vittoria da €4.538+€990 va ad andre666a in un torneo in cui Matteo ‘SpeedOne1’ Liparulo chiude 26° posto, e allora perché lo citiamo? Perchè nonostante l’uscita anticipa Liparulo incassa la bellezza di €3.747 di taglie.

Poker Online 23 aprile 2024: gli ultimi tornei della notte

Il The Undercover in versione Mystery Bounty da a Butt3rflyEffect che batte RaffoQ9 e bestiuc98. A segnalare un altra top-10 per Antonio Bernaudo.

Torniamo alle SCOOP con l’evento #70 Metamprphosis HIGH che con 256 iscritti che hanno pagato i €250 di buy-in arriva a €67.600 di montepremi. Vittoria per AleGre94576 che incassa €4.827+€7.614 su conteg89 e Trismenegisto90 (già 2° domenica al Sunday Warm Up). In top-10 anche Domenico Gala che ci riprova dopo il grande colpo di domenica.

Passiamo all’evento #71 Daily Cooldown HIGH che con 1.205 iscritti raggiunge e supera i 27K di prizepool. Ancora un bel colpo di Mattia “yowatchmewin” Festa, già 3° ieri nel deal al Metamorphosis. Questa volta per Festa ci sono €1.819+€174 di premio dopo aver battuto altri due giocatori che troviamo spesso piazzati o vincenti nelle ultime settimane: pollicevers0 e TopDog2.0. Ai piedi del podio Albertoc0 e c’è anche panfr0 in top-10.

Chiudiamo come al solito col Need For Speed che nella notte di lunedì richiama 62 iscritti per €5.580 di montepremi. Questa volta la vittoria non va ad uno dei soliti nickname, ma ad Ares01102013 che incassa la prima moneta da €1.819 dopo aver battuto amerigoosan e ginopaolo666 che invece sono nickname che conosciamo bene, come Biri07501 ed edofatto che troviamo ai piedi del podio. Vi state preoccupando? Tranquilli, anche oggi c’è un piazzamento di Fabrizio “Aky16” Petroni al 6° posto, e anche di Riccardo “CrazyRich85” Basso dietro di lui.