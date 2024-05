Poker Online 20 maggio 2024. Davvero tanti tornei da reportare questa domenica, col finale delle MicroMillions su Pokerstars, dove però si sono giocati anche Sunday Special ed High Roller. Intanto su iPoker Marco Perra cerca un incredibile doppietta back to back all’Explosive Sunday.

Tornei domenicali: Main Event MicroMillions. Perra cerca il bis all’Explosive Sunday

E’ la domenica del MAIN EVENT MicroMillions che con 10.069 entries (!!!) arriva a €181.242 di montepremi. Al termine della prima giornata abbiamo 819 players left, e il chipleader è OrientalNuts con 2.5 milioni e già €301 di taglie. In 2° posizione the2012 e poi Mr.Hyde2310.

Main Event MicroMillions, ma questo non toglie che alla domenica si giochi il Sunday Special che richiama 1.188 giocatori. In 118 rimangono in corsa per un montepremi da €106.920. Questa sera si riprenderà con S1mba98 al comando con 386K in chips. Tra i migliori anche PR0PRI0LUI e MeLLowYeLL0w, si gioca per una prima moneta da €16.027.

Su iPoker al momento l’Explosive Sunday conta 515 iscritti (registrazione tardiva ancora aperta). Il migliore al termine del day1 (con 225 players left) è wolf0fwallstr33t, davanti a JungleGap che cerca un incredibile bis visto che parliamo del giocatore che ha vinto domenica scorsa questo importante torneo, e abbiamo scoperto trattarsi si Marco Perra, conosciuto anche col nickname di “Peraz77” su Pokerstars.

Poker Online 20 maggio 2024: i primi tornei della domenica

Torniamo su PS dove la domenica inizia con il Sunday Warm Up con 380 entries per €17.100, con una prima moneta da €1.284 + €978 di taglie, e Domenico “domenlan” Lando torna a vincere confermandosi in un buon momento. Piazzamento in top-10 per Fabrizio “Asky16” Petroni.

Alle MicroMillions si è giocato anche il Super HIGH ROLLER che viene vinto da ULTRASv2 per €6.822+€4.998, un torneo da 1.636 entries per €110.430 di montepremi. In 2° posizione il regular lorz1995 incassa €6.820 ma solo €358 di taglie.

Ancora MicroMillions con l’evento #107 The Big che supera i 32K di montepremi, con 3.577 iscritti, e il migliore è gwennico che incassa €1.877+€795.

SIR DAVIDE vince il Sunday Mystery on Stars per €3.700+€198, battendo un field di 1.582 iscritti che ha superato i 42K di prize pool.

Poker Online 20 maggio 2024: gli ultimi tornei della notte

Mystery Bounty col Sunday Undercover che viene vinto da Tortellinho9 che batte un Field fa 727 iscritti e incassa €3.172+€357 dopo aver superato i regular CIPROMCFLY16 e dekiller10.

Non manca nemmeno il Sunday High Roller che con 138 iscritti supera i 31K di Prize pool. Non è la prima volta che VVsMolly porta a casa questo torneo, e per questa domenica incassa la prima moneta da €6.436 (appena giovedì scorso vinceva il Midnight Mystery e faceva 2° al The Swift Uncharted). Il runner up è grigolo65 che incassa €4.876 e poi Alpha.Dog1o a completare il podio. Anche qui abbiamo CIPROMCFLY16 al 9° posto, dietro a Donato “whitediabolic” De Bonis.

Ancora MicroMillions con l’evento #113 Turbo Domination che viene vinto da alenatani1410 che incassa €2.071+€262 superando nel testa a testa finale Alessandro “xJaNdRo27x” Sarro che incassa un premio da €1.498, ma anche €1.241 di taglie. Sul gradino basso del podio IMuCkTheNut e al 6° posto riconosciamo anche Stefano “St3ffolo” Valori.

Andiamo a chiudere come sempre col Need For Speed della domenica che con 63 iscritti arriva a €5.670 di montepremi. La vittoria va a betullame11 per €721+€1.167, con Domenico “scellone9477” Gala.