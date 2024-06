Poker Online 4 giugno 2024. A distanza di un paio di settimane Marco ‘JungleGap’ Perra (in foto) fa l’impresa e torna a vincere il domenicale di iPoker. Lunedì vincente per i regular di Pokerstars alla Mystery Week con i trionfi di MircoNovantotto, Dedoni e Penev. Grande giornata anche per Mboma2310 e x-muccio-x.

Tornei domenicali: ancora Marco Perra all’Explosive di iPoker!

Oggi iniziamo da iPoker, con la conclusione dell’unico torneo domenicale diviso su due giorni questa settimana, ovvero l’Explosive Sunday ce ha chiuso con 614 iscritti in lotta per €65.000 di montepremi. La vittoria è andata a Marco ‘JungleGap’ Perra che riesce nell’impresa abbastanza rara di vincere per due volte il domenicale di iPoker, e lo fa a stretto giro, ad appena un paio di settimane dal primo successo che gli valse 10.169 euro di premio totale tra prima moneta e taglie. Questa volta Perra incassa altri 10.395 euro, dopo aver superato nel testa a testa finale Asso19899, runner up per 6.500 euro totali mentre a completare il podio troviamo KamadoTanjiro per quasi €5.500.

Poker Online 4 giugno 2024: i tornei Mystery Week del lunedì

Passiamo su Pokerstars dove è iniziata la Mystery Week con i tornei mystery bounty. Nella giornata di lunedì si è iniziato dall’evento #5 The Daily RIDDLE che sfiora i 61K di Prize pool con 1.354 iscritti e la vittoria va al regular MircoNovantotto che incassa €3.445+€1.195 dopo un deal con Gino.33.88.

Si sale sopra i 72K di montepremi all’evento #6 The TWISTER, il più ricco di giornata con 4.042 iscritti, e a spuntarla in questo Field enorme è un altro regular, Giuseppe “D4MM1L3CH1P5” Dedoni che incassa €4.448+€954 dopo aver superato un altro nick name noto, quello di ginopaolo666.

Zlatin “Bulgaro98” Penev chiude la serata vincente dei regular in questo lunedì di Mystery Week, portandosi a casa l‘evento #7 The LATE NIGHT, superando la concorrenza di 565 iscritti per €1.919+€2.340 di premio, con kingferro98 che si ferma al 2° posto. Piazzamento in 7° posizione anche per Gianluca “AA-GIANLU-AA” Giuliani.

Poker Online 4 giugno 2024: la programmazione standard su Pokerstars

Anche l’Afternoon on Stars del lunedì è in versione taglie misteriose, e richiama 367 iscritti per €16.515 di montepremi, con una prima moneta da €1.733 vinca da loS3rd che batte Siggios22 nel testa a testa finale mentre a completare il podio riconosciamo Jaysmooth77.

Il The Mystycal, sempre mystery bounty, va ad Mboma2310 che firma un grande lunedì visto che questo stesso giocatore aveva chiuso sul gradino basso del podio al Twister, in una serata in cui incassa in tutto circa 5K di premi, non male per un giocatore che prima di oggi era uscito pochissimo nei nostri report, ma che centra la serata giusta e vince un tavolo finale dove riconosciamo un giocatore invece quasi sempre presente nei report mtt, Fabrizio “Asky16” Petroni che però si ferma al 7° posto.

Il Night on Stars torna invece in versione normale, e senza bounty (ne misteriosi, ne progressivi) richiama 652 giocatori per un prizepool da €58.680. Il migliore è x-muccio-x che si merita la prima moneta da €9.677 che va ad aggiungere a più di 2.500 euro che aveva già vinto grazie al 4° posto al The Daily RIDDLE. In questo torneo si sono messi in mostra anche betullame11 (5° posto) e Fabio “backdoorAK” Peluso (7°).

Torniamo in versione misteriosa con il The Undercover che ha visto 1.164 iscritti per quasi 16K di montepremi e la vittoria da €1.419+€208 va ad Danilo “albis72” Donnini che batte jacklafuriaa nel testa a testa finale. Al 7° posto riconosciamo anche Stefano “St3ffolo” Valori.

Giusto ieri segnalavamo l’ennesimo piazzamento di Wutrek in queste ultime settimane, e pensavamo proprio al fatto che questo giocatore si piazzi spesso, ma vinca raramente. Questa volta però ci smentisce subito, andando a trionfare al sempre divertente Rollercoaster, battendo la concorrenza di 142 iscritti per €1.112+€2.182 di premio, con altri due regular a completare il podio: Ste4L7H e Alessandro “aleorsi98” Orsi.

La chiusura è come sempre dedicata al Need For Speed, altro torneo della notte che richiama sempre tanti regular, e anche questa volta la vittoria va ad un giocatore importante, Fabio “backdoorAK” Peluso, che dopo aver sfiorato il successo al NoS, si prende una piccola rivincita nel turbo della notte di PS, portando a casa €1.914 di premio, con amerigoosan runner up per €1.274, poi abbiamo Riccardo “CrazyRich85” Basso a completare il podio davanti a IwasRickyKaka90 e a Matteo “TESTADIDONNA” Calzoni, praticamente immancabile a questo torneo.