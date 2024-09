I risultati dei principali tornei del mercoledì su Pokerstars dove continuano le MicroMillions (vittoria principale al Daily Splash per panassi202) mentre lukas8228 vince il Night on Stars. Torna a vincere anche Gianluigi “AA-GIANLU-AA” Giuliani che incassa altre due top-10 in un ottimo mercoledì dove torna a mettersi in mostra anche sarafand1, un giorno dopo la sua vittoria al NoS del martedì. Poker Online 29 agosto 2024.

Poker Online 29 agosto 2024: i primi tornei del mercoledì

Il regular BlackDomo97 apre la giornata vincendo dal pomeriggio all’Afternoon on Stars che in versione mystery bounty richiama 297 giocatori per un montepremi da €13.365. La vittoria vale €1.443 di prima moneta e altri €1.487 di taglie misteriose, con Fasa1973 runner up per €1.122+€372.

Taglie misteriose e vittoria eccellente anche al The Mystical dove vince ancora Gianluigi “AA-GIANLU-AA” Giuliani che mette in fila un Field da 276 giocatori incassando €722+€79 dopo aver superato piemooh e vittoerbana. In 7° posizione Fabrizio “Asky16” Petroni.

Torna il Bounty Builder che richiama 410 entries per €18.450 di montepremi e una prima moneta da €1.362 che finisce nelle tasche di DarMar666 che porta a casa anche €1.638 di taglie dopo aver superato Fruet. Anche qui piazzamento per piemooh che chiude al 5° posto.

Il Night on Stars supera di poco i 30K con 339 iscritti e viene vinto da lukas8228 per €5.375 dopo aver superato Matteo92AA e tengolsfit. Non è la prima volta che questo regular porta a casa il NoS.

MicroMillions: panassi202 vince il Daily Splash

Il mercoledì di MicroMillions inizia con l’evento #23 Fabolous Forty Mystery Bounty che richiama 3.215 giocatori per €14.476 di montepremi. La vittoria va a Neguin992 che incassa €1.428+€535 su Delpi10 runner up per €1.014+€323.

L‘evento #26 Daily Splash è sempre il più ricco di giornata con 2.487 iscritti per €44.766 di montepremi. La vittoria va a panassi202 che incassa €2.807+€684 dopo aver battuto rotello74 nel testa a testa finale, poi a completare il podio abbiamo il regular conteg89.

All’evento #27 Crazy KO Knockouts la spunta zucchillo88 per €315+€514 su Nicolino20802 e Costaaa1998 in un torneo da poco meno di 10K di montepremi grazie a 1.734 iscritti.

L‘evento #29 Bounty Feast è l’ultimo di giornata per le MicroMillions, richiama 930 giocatori per €12.555 di prizepool, e viene vinto da wartex111 che porta a casa €828+€1.040 che batte XstortX e setset26.

Poker Online 29 agosto 2024: gli ultimi tornei della notte

Enzo Ghinazz vince il The Undercover per €687+€212 di premio, superando un Field da 551 iscritti che non sono bastati a superare il garantito da €7.500. In 2° posizione si ferma il regular Chateaux87.

Passiamo al sempre interessante Rollercoaster che con 84 arriva a €7.560 di prizepool vinto da Alexsic che incassa €766+€1.080 dopo aver battuto T43V3nG3r e Karnak_01. Ai piedi del podio riconosciamo Pasquale “sharkgus88” Gregorio e ritroviamo anche sarafand1 che giusto ieri vinceva il NoS. Altra top-10 per AA-GIANLU-AA.

207 iscritti all’ultimo torneo mystery bounty di giornata, il Midnight Mystery che viene vinto da Gipotix che incassa €1.042+€248 su scrubs610 e IlProfMoski. Al 4° posto c’è MoChuisle7 che aveva già chiuso in top-10 al Rollercoaster.

Chiudiamo col Need For Speed al quale partecipano solo 35 giocatori per €3.150 di montepremi e la vittoria va a PhiHeldy che incassa €1.094 dopo un accordo con piunco72 che incassa la stessa cifra, poi abbiamo Giuseppe “peppruocc” Ruocco. Ancora un piazzamento per sarafand1 davanti a AA-GIANLU-AA che chiude la 2° top-10 più 1 vittoria di un ottimo mercoledì.