Su Pokerstars continuano le MicroMillions in un mercoledì che ha visto vincere Lassastari, ultraazzurro, serekens e Butt3rflyEffect. Al Night on Stars deal a tre tra sl112358, DevilMezavil e totupa. Negli altri tornei arrivano i successi di: Jacobama21, Dirac84, MAILAN_ALEX, masirinotti e Francesco “ilmessia84” Favia. Poker Online 5 dicembre 2024.

Poker Online 5 dicembre 2024: i tonei MicroMillions del mercoledì

Vediamo i tornei di giornata delle MicroMillions, con gli eventi più ricchi vinti da Lassastari (che batte ChristianDic), ultraazzurro, serekens e Butt3rflyEffect.

MicroMillions #30 Monstrous Stack: Lassastari batte Christian Di Caprio

Apriamo col Monstrous Stack che questa volta supera il garantito con 1.398 entries e il migliore è Lassastari che incassa €3.322 dopo un deal con Christian “ChristianDic” Di Caprio e Tommasoliori.

MicroMillions #33 Shark Attack: ultraazzurro squalo del mercoledì

Lo Shark Attack richiama 3.416 giocatori per più di 30K di montepremi, e una prima moneta da €1.799 vinta da ultraazzurro che incassa altri €1.472 dalle taglie, lasciando le briciole agli altri.

MicroMillions #34 The Sniper: serekens vince il torneo più ricco

Il torneo più ricco della giornata di MicroMillions è sempre il The Sniper che con 3.275 iscritti raggiunge un Prize pool da €58.950, con una prima moneta da €3.632 che viene vinta da serekens che incassa anche €542 dalle taglie misteriose, ma qui il più fortunato è giammyago3001 che chiude al 4° posto per min premio fisso di €1.308, ma porta a casa altri €3.320 dai bounty.

MicroMillions #35 The Thunderstorm: ultima vittoria per Butt3rflyEffect

L’ultimo torneo MicroMillions di giornata, il Thunderstorm, va al regular Butt3rflyEffect che incassa €845+€748 dopo aver superato un Field da 1.534 iscritti, con pischello77 ultimo ad arrendersi. In top-10 anche Giuseppe “peppruocc” Ruocco.

Night on Stars: sl112358 fa deal con DevilMezavil e totupa

459 iscritti al Night on Stars del mercoledì che arriva ad un montepremi da €41.310. Alla fine si chiude con un deal a tre tra nickname noti: il vincitore nominale, e che incassa anche poco più degli altri, è sl112358, ma incassano più di 5K a testa anche DevilMezavil e totupa. Rimane escluso dall’accordo Gulliz.

Gli altri tornei della programmazione standard di PS

Andiamo a vedere gli altri tornei standard del mercoledì su Pokerstars, al via con l’Afternoon on Stars in versione Mystery Bounty vinto da Jacobama21. Francesco Favia invece chiude la nottata col successo al Need For Speed.

Afternoon on Stars a Jacobama21

Le taglie misteriose richiamano 291 iscritti all’Afternoon on Stars. Vittoria pomeridiana per Jacobama21 che incassa €1.414+€230 dopo aver superato gianluca1750 e Zap_Zulu mentre ai pied del podio c’è DOCTOR-PAX che però è il più fortunato sui bounty.

Dirac84 vince il Bounty Builder

Torna il Bounty Builder che richiama 531 giocatori per quasi 24K di montepremi. La vittoria va al regular Dirac84 che incassa €1.735+€2.732 dopo aver superato Canelupo96, poi abbiamo cebi57 a completare il podio. Al 10° posto ilmessia84 che ritroveremo più avanti, in chiusura di questo report mtt.

Rollercoaster: santosiracusa vince su MAILAN_ALEX

Il Rollercoaster si ferma a 103 iscritti che non bastano a superare il garantito da 10K, e la vittoria va a santosiracusa che incassa €1.011+€1.566 su MAILAN_ALEX e Dunestars29.

Masirinotti porta a casa il Midnight Mystery

La vittoria del Midnight Mystery, ultimo torneo con le taglie misteriose di giornata, va a masirinotti che incassa €1.338+€452 dopo aver superato easycallxxx e VAiSempeTu.

Francesco Favia chiude la nottata col Need For Speed

Solo 43 iscritti al Need For Speed, torneo sempre pieno di regular, anche se molti di loro in questi giorni sono impegnati live al EPT Praga, per esempio Luigi D’Alterio, che solitamente è un habitué di questi tornei. C’è invece Francesco “ilmessia84” Favia che porta a casa la prima moneta da €1.617 dopo aver superato star22dm e S3T4RC0S.