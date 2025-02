Vediamo i risultati del martedì di tornei di poker online su Pokerstars, ma prima recuperiamo il finale dei domenicali del giorno prima col successo di Matt4ace al High Roller delle MicroMillions, e soprattutto Wutrek che incassa anche l’iPoker Mystery Royal. Successi anche per: INUOVIMOSTR1, FABERP66, SherlockW89, manuella9119, Mon3yL0v3, maffo86, LuckyLupin777, vleroy83, tolone94, Biri07501. Poker Online 5 febbraio 2025.

Poker Online 5 febbraio 2025: risultati domenicali

Nella giornata di lunedì, quella dedicata ai finali dei grandi domenicali su due giorni, per un problema tecnico non è uscito il nostro report, recuperiamo oggi con un giorno di ritardo perchè ci sono cose interessanti da dire.

High Roller MicroMillions (Pokerstars): Matt4ace batte isaksion

Si è concluso l’High Roller delle MicroMillions in corso in questi giorni su Pokerstars, e la vittoria è andata a Matt4ace che incassa €9.818+€9.014 di premio dopo aver superato isaksion che si accontenta di €9-816+€1.626, poi abbiamo pescatorerenano a completare il podio. Ai piedi del podio riconosciamo il regular risu94 e si rivede dopo tanto tempo anche dark side798 in 6° posizione, giocatore molto attivo e vincente tra il 2020 e il 2022, ma l’ultima volta che lo avevamo segnalato era gennaio 2023, sempre in periodo di MicroMillions, dove mise a segno addirittura una doppietta quotidiana.

Mystery Royal (iPoker): Wutrek vince anche qui

Il regular Wutrek si conferma on fire e vince il ricco domenicale di iPoker, il Mystery Royal da 75K di garantito, che raggiunge un prizepool da €79.650 grazie a 354 giocatori che hanno pagato il buy-in massimo di €250. La vittoria vale 17.927 euro totali per Wutrek che nel testa a testa finale batte maremmaaaa che si accontenta di 10.534 euro totali. Completa il podio brunillo poco sopra i 5K di premio.

Tornei MicroMillions del martedì su Pokerstars

Torniamo all’attualità dell’ultima giornata di poker online su Pokerstars, con i principali tornei MicroMillions che continuano sulla room della picca rossa.

Big Stacks (MicroMillions #97): INUOVIMOSTR1 vince su SSAMASQUAD

Il primo ricco torneo MicroMillions di giornata è come sempre il Big Stacks che però questo martedì si ferma a 881 entries per €23.787 di montepremi, con una prima moneta da €3.788 vinta da INUOVIMOSTR1 che batte SSAMASQUAD nel testa a testa finale, poi abbiamo chrichris19 a completare il podio davanti a betullame11 che non manca mai.

Torpedo (MicroMIllions #100): vittoria di FABERP66

FABERP66 è il vincitore del Torpedo che con 4.643 entries per €41.787 di montepremi, incassando una prima moneta da €2.547 alla quale aggiunge €255 dalle taglie, dopo aver superato kenshiro657 e AndreapaxP60.

Lucky Seven (MicroMillions #102): SherlockW89 risolve il caso

3.004 entries anche al Lucky Seven che supera i 54K di prizepoool e la vittoria da €3.299+€1.913 va a SherlockW89 che supera Il_Riportino nel finale, poi abbiamo Dunestars29 al terzo posto.

Bounty Hunger (MicroMillions #105): manuella9119 vince ancora

Il Bounty Hunger viene vinto da manuella9119 che si conferma davvero in forma e incassa €1.034+€1.449 di premio, con texwiller1959 che vince €1.034+€241 per il suo secondo posto.

Programmazione standard di Pokerstars

Vediamo i tornei della programmazione standard di PS, ad iniziare dall’Afternoon on Stars, fino al Need For Speed, turbo della notte.

Mon3yL0v3 vince (con deal) l’Afternoon on Stars

Al torneo pomeridiano Afternoon on Stars abbiamo 305 entries per €13.725 di prize pool e il vincitore è Mon3yL0v3 che però si accorda con 95magician95 e pinostrangi per un deal che premia tutti con un fisso di €935, cambiano le taglie, e qui il vincitore fa la differenza con €1.155 di premio. Al 6° posto anche Zlatin “Bulgaro98” Penev che da un pò non citavamo nei nostri report.

The Sunset Riddle per maffo86

Il torneo con taglie misteriose da €50 di buy-in, il The Sunset Riddle, richiama 639 iscritti per €28.755 di montepremi. Vittoria per maffo85 per €2.820+€611 dopo aver superato Nanina8 e kingferro98. In 6° posizione qui riconosciamo Riccardo “Overbet91” Bonelli.

LuckyLupin777 scippa il Night on Stars

Il Night on Stars del martedì arriva a €62.820 di montepremi grazie a 698 entries e il migliore è LuckyLupin777 che incassa €4.424+€4.045 dopo aver battito royal.it e t4kemoneyy. Si ferma al 5° posto Alessandro “Deneb93” Pichierri.

Rollercoaster: vleroy83 batte Donato De Bonis

Altra bella run di Donato “whitediabolic” De Bonis al Rollercoaster da 153 iscritti, ma si ferma al 2° posto, battuto nel testa a testa finale da un altro regular, vleroy83. Anche qui troviamo un buon piazzamento di t4kemoneyy che dopo il podio al NoS fa 5° anche qui, e ritroviamo pure INUOVIMOSTR1 in 6° posizione, davanti a M3ssiD10s e ancora betullame11 in top-10 al 9° posto.

Midnight Mystery per tolone94

L’ultimo torneo con taglie misteriose di giornata è il Midnight Mystery che con 328 entries arriva a €14.760 di montepremi. La vittoria dea €1.569+€716 va a tolone94 che supera Thelegend1987 e Fleur2801.

Francesco Biribao chiude la giornata al Need For Speed

Solo 43 entries al Need For Speed che non supera il garantito da 4K e viene vinto da Francesco “Biri07501” Biribao che incassa circa 1.500 euro di premio complessivo, con lafuboxAk che è 2° per circa 650 euro.