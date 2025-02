Con la conclusione di Main Event ed High Roller, vinti da LB212765 e FullD1Re (che batte Giuliano Bendinelli al HR) si concludono ufficialmente le MicroMillions Series su Pokerstars, dove però si sono giocati anche altri ricchi tornei del lunedì, come il NoS vinto da dennyboy46. Successi anche per: JapoAbbaIT, nicecall565, max5939, lorz1985, GO0DV1BES, DeLaWonder, 77Dany. BigMario vince il domenicale di iPoker. Poker Online 11 febbraio 2025.

Poker Online 11 febbraio 2025: tornei domenicali

Vediamo subito come si sono conclusi i principali tornei domenicali, in particolare su Pokerstars dove con i finali di Main Event ed High Roller, vanno ufficialmente in archivio le MicroMillions. Si è concluso anche il domenicale di iPoker, l’Explosive Sunday.

Main Event MicroMillions (Pokerstars): vittoria per LB212765 e pasticcino00 fortunato

Al Main Event MicroMillions hanno partecipato in 12.162, una vera e propria folla di iscritti che ha prodotto un montepremi vicino ai 220K, ed è stato LB212765 a domarla, incassando la prima moneta da €12.058 alla quale aggiunge €983 dalle taglie. Insomma, parliamo di circa 13K che non sono male a fronte di un buy-in da €20 (e questo giocatore non ha fatto nemmeno un re-entry rispetto al runner up mattiaT80 che ne ha fatti ben 5 da solo), anche se a fronte del montepremi da €218.916 non sembrano tanti. Fortunato invece pasticcino00 che chiude solo al 40° posto per €116 di premio, ma pesca bounty misteriosi per €11.159, e tra l’altro alle sue spalle si ferma il regular Lelouch Vi, che non va oltre il 41° posto e ha vincite più modeste con €696 dai bounty.

High Roller MicroMillions (Pokerstars): bel colpo di FullD1Re che batte Giuliano Bendinelli

C’era da concludere anche l’High Roller MicroMillions che con 1.868 entries arriva a €168.120 di montepremi e qui la vittoria va a FullD1Re che incassa €10.309+€7.335 dopo aver superato Giuliano “giuli90” Bendinelli che si accontenta di quasi 15K di premi, poi abbiamo manuella9119 che completa il podio per poco meno di 10K, confermandosi davvero uno dei giocatori (o giocatrici) più costanti del monento. A chiudere la top-10 ci sono pirkio1994 (un altro giocatore bello caldo che aveva già vinto il Thunderstorm domenicale e un altro torneo MicroMillions della scorsa settimana) e MrWakis che iniziava la giornata da chipleader, davanti a Luca “iL-DottoreX” Castellaneta che chiude la sua corsa al 15° posto.

Explosive Sunday (iPoker) per BigMario

Andiamo a vedere come si è concluso anche il domenicale del circuito iPoker, l’Explosive Sunday che con 612 iscritti ha visto primeggiare BigMario che tra prima moneta e taglie ha portato a casa un totale di 7.598 euro di premio dopo aver superato perdolefish e SLEEPLESS che completano il podio.

I primi tornei del lunedì di Pokerstars, si torna alla normalità

Il periodo di MicroMillions, che ha fatto subito seguito alle Winter Series, si è concluso, e ora su Pokerstars si torna alla programmazione standard.

JapoAbbaIT vince l’Afternoon on Stars

Iniziamo come sempre dal pomeriggio con l’Afternoon on Stars che richiama 354 iscritti e sfiora i 16K di montepremi. La vittoria dia €1.673+€1.101 va a JapoAbbaIT che ha la meglio di Bisha26 nel testa a testa finale. Al 5° posto riconosciamo un nickname molto presente, ma che da tempo non citavamo nei nostri report, zlale.

Nicecall565 e shasaje89 si dividono il The Mystical

Torna il The Mystical, torneo con taglie misteriose che ha subito richiamato 768 iscritti per €20.736 di montepremi. Il torneo si conclude con un deal a due tra nicecall565 e shasaje89 che si accordano una volta eliminato Fabrizio “Asky16” Petroni che completa il podio. Il più fortunato sui bounty per €1.391, è ottosky che chiude al 7° posto. Ancora una top-10 per Simmbel che giusto ieri batteva Antonio Fragale al Big Stacks.

Bounty Builder per max5939

Ritorno in grande stile anche per il Bounty Builder che con 1.070 iscritti arriva a €48.150 di montepremi, con vittoria di max5939 che incassa €3.149+€2.770 di premio dopo aver superato peppuzzo0592, poi c’è gwennico a completare il podio. In top-10 riconosciamo anche i regular SerchioM4rquina e Manuele “PokerManzo92” Ferrari.

Colossal Stack: lorz1995 sfiora i 10K di vincita

Un altro gradito ritorno, almeno a vedere dai giocatori iscritti (3.880 per €69.840 di montepremi) è il Colossal Stack che premia lorz1985 con €9.990 dopo aver battuto Romagnamia420, runner up per €6.867, poi abbiamo anche qui iL-DottoreX a completare il podio per €4.772.

Gli ultimi tornei della notte. NoS per dennyboy46

Vediamo anche gli ultimi tornei della notte su PS, ad iniziare dal Night on Stars che si conferma il torneo più ricco, fino alla consueta chiusura del Need For Speed.

Night on Stars: vince dennyboy46 che batte toro789456

Il Night on Stars raggiunge un prizepool da €88.830 grazie a 987 iscritti e il migliore è dennyboy46 che porta a casa la ricca prima moneta da €13.886 superando toro789456 nel testa a testa finale, col runner up che incassa quasi 10K, poi abbiamo LucaBack a completare il podio davanti al regular M@d0ff.

GO0DV1BES porta a casa il The Undercover

Taglie misteriose anche al The Undercover che supera i 25K di prize pool grazie a 1.911 iscritti e ad uscirne come migliore e vincitore è GO0DV1BES che incassa €2.203+€339 dopo aver battuto dama6210 nel testa a testa finale. Anche qui al 9° posto troviamo Luca “iL-DottoreX” Castellaneta alla sua seconda top-10 di giornata.

DeLaWonder vince il Rollercoaster. Ancora 2° peppuzzo0592

Dopo aver perso il testa a testa finale del Bounty Builder, peppuzzo0592 si arrende anche nel heads up che conclude il Rollercoaster, e questa volta è DeLaWonder che vince €1.517+€1843 dopo aver superato un field di 212 giocatori. A completare il podio c’è kingferro98.

77Dany chiude la giornata al Need For Speed

65 entries al Need For Speed, si gioca per €5.850 di montepremi, con una prima moneta da €1.728 che va a 77Dany che supera vice_airlines nel testa a testa finale, poi abbiamo Bluff_yourMinds a completare il podio davanti ad Asky16 che ritroviamo anche qui tra i migliori.