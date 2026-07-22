Nella giornata di martedì va a samu_NMM il torneo più importante di Pokerstars, il Night on Stars, ma continua anche il buon momento di Grothendieck013 tra vittorie e piazzamenti, mentre il Colossal Stack viene diviso tra TheM3ntalist95 ed AbbeshiiKert. Vittorie anche per: Wied3rkunft, vleroy83, –L0wCOst—, 89Aloo89, Simmbel, stefax27, ChristianDic. Poker Online 22 luglio 2026.

I primi tornei della giornata su Pokerstars

Vediamo come si è aperta la giornata di martedì con i risultati dei primi tornei online su Pokerstars, vinti da: Wied3rkunft, Grothendieck013, vleroy83, –L0wCOst–.

Wied3rkunft vince l’Afternoon on Stars

Iniziamo dal pomeridiano Afternoon on Stars che questo martedì richiama 294 entries per un montepremi da €13.320 e la vittoria va a Wied3rkunft che incassa €1.031+€1.619 su PikuLover e n0t_Lik3_th4t.

GigaStack Bounty Elite: Grothendieck013 ancora a segno

Grothendieck013 è uno dei nickname più interessanti che stanno emergendo in questo 2026, e si conferma al GigaStack Bounty Elite vincendo €781+€717 su negreanuidol e ancora Wied3rkunft che ritroviamo anche qui al 3° posto, davanti a Giangi503, Alessandro “9sblackpair” Cislaghi, AK3L14 e 4betforinfo in fila dal 4° al 7° posto, in un torneo sempre pieno zeppo di regular.

Daily KO Battle: vleroy83 supera risu94

Finale per regular anche al Daily KO Battle che questo martedì è un pò sottotono con meno di 100 entries, ma la vittoria di vleroy83 vale comunque €648+€1.305 di premio mentre al runner up risu94 vanno €648+€54.

The Sunset Riddle a –L0wCOst–

Col The Sunset Riddle si sale a €22.30 di prize pool grazie a 496 iscritti e il migliore è –L0wCOst– che incassa €2.260+€200 su Valamarco96 e D4Ri03ss3Nc3. Si piazza anche Angelo “MeLLowYeLL0w” Marrone al 6° posto mentre i più fortunati sulle taglie misteriose sono il 13° e il 14° classificato, ovvero Debonair3 (€159+€1.337) e non_houneuro95 (€159+€1.029) e ritroveremo ancora quest’utimo nel report del martedì.

Poker Online 22 luglio 2026: i tornei più ricchi

I tornei più ricchi della giornata, Night on Stars e Colossal Stack, vanno rispettivamente a samu_NMM e a TheM3ntalist95.

TheM3ntalist95 ed AbbeshiiKert si dividono il Colossal Stack

Al Colossal Stack si sfiorano i 50K di montepremi con 2.758 entries e la vittoria va a TheM3ntalist95 che incassa €3.043+€2.232 dopo un deal con AbbeshiiKert, runner up per €3.043+€505, poi abbiamo alexbar8833 a completare il podio ma escluso dal deal.

Night on Stars a samu_NMM

Più di 40K anche al Night on Stars che richiama 454 iscritti e la vittoria da €2.985+€4.274 va a samu_NMM che batte Pppp89998 e manuelokl nel finale. Ai piedi del podio riconosciamo Raffaele “raffa_N5” Francese.