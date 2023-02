La partita più importante della ventiquattresima giornata di Serie A, si gioca domenica 24 febbraio 2023 alle ore 20.45 allo stadio San Siro e vede opposte Milan e Atalanta. Pronostico Milan-Atalanta di Serie A e le probabili formazioni poer questo importante match.

Come arrivano le due squadre a questa partita?

Il Milan arriva a questa delicata partita casalinga contro l’Atalanta, terzo in classifica con 44 punti a pari merito con la Roma e in piena lotta per un posto nella prossima Champions League.

Dopo un brutto periodo dove sono arrivate tre sconfitte consecutive in Serie A, gli uomini allenati da Stefano Pioli, si sono risollevati vincendo per 1 a 0 in casa contro il Torino e per 1 a 0 in trasferta a Monza.

L’Atalanta arriva a Milano, con 41 punti in classifica, frutto di 12 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte, l’ultima subita a sorpresa nello scorso turno di campionato, in casa contro il Lecce per 2 a 1.

Le probabili formazioni di Milan-Atalanta

MILAN (3-4-2-1): Tatarusanu; Kalulu, Tomori, Thiaw; Messias, Tonali, Krunic, Hernandez; Diaz, Leao, Giroud. Allenatore: Stefano Pioli.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Djimsiti, Palomino; Zappacosta, Ederson, Koopmeiners; Maehle; Lookman, Boga; Hojlund. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Le quote offerte dai bookmaker per questo match

Le quote offerte dai bookmaker vedono favorito il successo del Milan. La vittoria dei rossoneri è giocata a quota 2.15 sisa su Sisal che su Starcasinò, il pareggio offerto a quota 3.30, il colpo esterno dei bergamaschi bancato a quota 3.40.

Pronostico Milan-Atalanta di Serie A

Partita molto difficile da decrifare quella tra Milan e Atalanta. Il Milan arriva dalle due vittorie nelle ultime due partite giocate in Serie A e dal successo casalingo in Champions contro il Tottenham. L’Atalanta dal brutto passo falso casalingo con il Lecce, ma la settimana prima aveva battuto in trasferta la Lazio per 2 a 0. Pronostico 1X