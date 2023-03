La Sampdoria ospita domenica 5 marzo, allo Stadio Marassi di Genova, la Salernitana, per una partita decisiva per la zona salvezza. Pronostico Sampdoria-Salernitana, match di calcio in Serie A del 05/03/2023, scopri le probabili formazioni e le quote offerte dai bookmaker.

Come arrivano le due squadre a questa partita?

La Sampdoria arriva a questo delicato match casalingo, giocando buone partite ma raccogliendo pochissimi punti. La squadra è ultima in classifica, con soli 11 punti conquistati in 24 partite giocate, frutto di 2 vittorie, 5 pareggi e ben 17 sconfitte.

La Salernitana arriva a Genova con 24 punti in classifica, con 7 punti di vantaggio sul Verona, attualmente l’ultima squadra a scendere in Serie B. Nell’ultimo turno di Serie A giocato, la squadra ha vinto in casa per 3 a 0 contro il Monza.

Le probabili formazioni di Sampdoria-Salernitana

Sampdoria (3-4-1-2): Audero; Amione, Nuytinck, Gunter; Leris, Winks, Cuisance, Augello; Sabiri; Jesè, Lammers

Salernitana (3-4-2-1): Sepe; Pirola, Daniliuc, Gyomber; Candreva, Coulibaly, Crnigoj, Mazzocchi; Kastanos, Dia; Piatek

Le quote offerte dai bookmaker per questo match

Per i bookmaker la partita si preannuncia molto equilibrata nelle quote. Il segno 1 è offerto a quota 2.25 su Starcasinò e a 2.30 su Sisal, il pareggio giocato a 3.20, il segno 2 pagato a quota 3.25.

Pronostico Sampdoria-Salernitana, match di calcio in Serie A del 05/03/2023

La Sampdoria ha un solo risultato utile, la vittoria, per non far spegnere quel lumicino di speranza di rimanere in Serie A anche il prossimo campionato. Alla Salernitana andrebbe bene uscire anche con un solo punto da questa delicata trasferta. Pronostico 1X