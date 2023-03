Domenica 5 marzo 2023, alle ore 18 si gioca la partita tra Inter-Lecce allo Stadio San Siro di Milano, valida per la venticinquesima giornata del campionato di calcio in Serie A. Inter-Lecce, il pronostico le probabili formazioni e le quote offerte dai bookmaker per questo match.

Come arrivano le due squadre a questa partita?

La formazione di casa dell’Inter, arriva a questa sfida casalinga contro il Lecce al secondo posto in classifica con 47 punti a pari merito con i cugini del Milan, ma reduce da una brutta sconfitta subita lo scorso turno di campionato, in trasferta a Bologna per 1 a 0.

Il Lecce arriva a Milano con 27 punti in classifica e con 10 punti di vantaggio sulla zona salvezza. La squadra allenata dal tecnico Marco Baroni, nelle ultime 3 partite di Serie A giocate ha raccolto 4 punti, frutto di una vittoria, un pareggio e della sconfitta subita lo scorso turno in casa per 1 a 0 dal Sassuolo.

Le probabili formazioni di Inter-Lecce

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Lukaku. Allenatore: Simone Inzaghi.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Tuia, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Blin; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. Allenatore: Marco Baroni.

Le quote offerte dai bookmaker per questo match

Per i bookmaker non dovrebbe esserci partita. La vittoria interna dei neroazzurri infatti è offerta a quota 1.35 sia su Sisal che su Starcasinò, il pareggio bancato a 4.80, la vittoria esterna dei salentini pagata a quota 9.50.

Inter-Lecce, il pronostico

Anche per noi di PokerItaliaWeb, il risultato sembra scontato, l’Inter non può permettersi di perdere altri punti per la corsa ad un posto per la prossima Champions League. Pronostico 1