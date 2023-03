Manchester United-Betis Siviglia, è uno dei match di calcio più attesi dell’andata degli ottavi di finale di Europa League. Pronostico Manchester United-Betis Siviglia di giovedì 9 marzo 2023, scopri le probabili formazioni e le quote offerte dai bookmaker per questa partita.

Come arrivano le due squadre a questa partita?

La squadra di casa del Manchester United, arriva a questa andata degli ottavi di finale di Europa League, dopo aver eliminato nei sedicesimi di finale il Bartcellona, pareggiando 2 a 2 in Spagna e vincendo in casa per 2 a 1.

La formazione inglese allenata dal tecnico Erik ten Hag, è al terzo posto in classifica nel campionato inglese di Premier League, staccata di ben 14 punti dalla capolista Arsenal.

Il Betis di Siviglia, arriva in Inghilterra, al quinto posto nella Liga spagnola, in piena lotta per un posto nella prossima stagione di Champions League.

La squadra spagnola, ha saltato il turno dei sedicesimi di finale, essendosi qualificata direttamente per gli ottavi di finale dopo la fase a gironi.

Le probabili formazioni di Manchester United-Betis Siviglia

Manchester United: De Gea, Wan Bissaka, Martinez, Varane, Shaw, Casemiro, Fred, Rashford, Bruno Fernandes, Sancho, Weghhorts.

Betis Siviglia: Bravo, Sabaly, Pezzella, Luiz Felipe, Miranda, Rodriguez, Carvalho, Rodri, Luiz Henrique, Willian Jose, Ruibal.

Le quote offerte dai bookmaker per questo match

Le quote offerte dai bookmaker, vedono la formazione di casa del Manchester United, nettamente favorita per la vittoria. Segno 1 bancato a quota 1.40 sia su Sisal che su Starcasinò, il pareggio offerto a 4.50, il colpo esterno del Betis paga 8 volte la posta giocata.

Pronostico Manchester United-Betis Siviglia di giovedì 9 marzo 2023

Anche per noi il Manchester United non dovrebbe avere molta difficoltà a vincere al partita in casa, anche se il Betis è una buona squadra, ma la rosa a disposizione della squadra inglese è nettamente superiore a quella spagnola. Pronostico 1