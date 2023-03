Pronostivo Verona-Monza e le quote per le tue scommesse

Verona-Monza è in programma domenica 12 marzo 2023, alle ore 15, allo Stadio Betegodi, ed valida per la ventiseiesima giornata di calcio in Serie A. Pronostivo Verona-Monza, le quote per le tue scommesse e le probabili formazioni.

Come arrivano le due squadre a questa partita?

Il Verona, arriva a questo importantissimo match casalingo contro il Monza, in piena lotta per la salvezza. La squadra allenata dal tecnico Marco Zaffaroni, è a soli 3 punti di distacco dallo Spezia, ad oggi l’ultima squadra salva.

Nelle ultime due partite giocate il Verona ha raccolto un solo punto, proprio pareggiando contro lo Spezia in trasferta per 0 a 0, mentre è stato superato dalla Fiorentina in casa per 3 a 0.

La formazione brianzola del Monza, arriva a Verona al decimo posto in classifica con 31 punti, a pari merito con l’Udinese. Nell’ultimo turno di Serie A giocato, è arrivata la vittoria interna per 2 a 1 contro l’Empoli.

Le probabili formazioni di Verona-Monza

Verona (3-5-2): Montipò; Coppola, Hien, Magnani; Faraoni, Duda, Tameze, Doig; Lazovic, Lasagna; Gaich.

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Caldirola, Pablo Marì, Izzo; Birindelli, Sensi, Pessina, C. Augusto; Ciurria, Caprari; Petagna.

Le quote offerte dai bookmaker per questo match

Per i bookmaker si preannuncia una partita molto tirata tra le due squadre. La vittoria del padroni di casa è giocata a quota 2.50 sia su Sisal che su Starcasinò, il pareggio offerto a quota 3, mentre la vittori del Monza in trasferta a 2.90.

Pronostivo Verona-Monza

Il Verona deve vincere per continuare a sperare nella salvezza. Il Monza non ha grandi problemi di classifica e in trasferta ottiene più punti che in casa. Pronostico 1X