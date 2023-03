Mercoledì 15 marzo, alle ore 21, si gioca la partita di ritorno tra Napoli-Francoforte, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Napoli-Francoforte. il pronostico, le quote e le probabili formazioni per questa partita.

Lo stato di forma delle squadre

Il Napoli arriva a questa importante gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, forte della vittoria nella partita di andata giocata in Germania, per 2 a 0, con le reti messe a segno da Osimhen al minuto 40 e Di Lorenzo al 62°.

In campionato, il Napoli ha ormai in tasca lo scudetto, con un vantaggio in classifica sull’Inter seconda forza della Serie A, di be 18 punti. Gli azzurri sono reduci dalla vittoria casalinga contro l’Atalanta per 2 a 0.

Il Francoforte arriva a Napoli, per cercare di ribaltare la sconfitta subita nella gara di andata. Nel campionato tedesco di Bundesliga, la squadra allenata dal tecnico Oliver Glasner, è sesta in classifica a meno 12 punti dalla capolista Bayern Monaco.

Le probabili formazioni di Napoli-Francoforte

Napoli (4-3-3): Gollini, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Eintracht Francoforte (3-4-2-1): Trapp, Tuta, Jakic, N’Dicka, Buta, Kamada, Sow, Max, Lindstrom, Gotze, Borré.

Quote offerte dai bookmaker

Per i bookmaker è il Napoli ampiamente favorito per il successo. Segno 1 bancato a quota 1.50 sia su Sisal che su Starcasinò, il pareggio offerto a 4.40, il colpo esterno giocato a 6.50.

Napoli-Francoforte. il pronostico

Il Napoli è in uno stato di forma incredibile e vista anche la partita di andata giocata a Francoforte, crediamo che gli azzurri vinceranno agevolmente questo match di Champions Legaue. Pronostico 1