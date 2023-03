Per la ventisettesima giornata di campionato in Serie A, scendono in campo a Bergamo, Atalanta e Empoli, venerdì 17 marzo 2023, alle ore 20.45. Pronostico Atalanta-Empoli di Serie A del 17/03/2023, scopri le quote offerte dai bookmaker e le probabili formazioni.

Lo stato di forma delle squadre

La squadra di casa dell’Atalanta, arriva a questa gara casalinga valida per la 27° giornata in Serie A, in un cattivo stato di forma e con un solo punto raccolto nelle ultime 4 partite di campionato giocate, frutto di 3 sconfitte e un pareggio casalingo ottenuto contro l’Udinese, che hanno allontanato i bergamaschi dalla zona Champions League.

La formazione ospite dell’Empoli, arriva a Bergamo, forte dei 28 punti conquistati nelle ventisei gare disputate fino ad oggi e con 9 punti di vantaggio sulla zona salvezza, ma come per l’Atalanta, anche la squadra toscana non è in un grande stato di forma, infatti ha subito 3 sconfitte di fila, l’ultima in casa contro l’Udinese.

Le probabili formazioni di Atalanta-Empoli

Probabile formazione Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Scalvini, Demiral; Maehle, De Roon, Ederson, Ruggeri; Boga; Lookman, Hojlund.

Probabile formazione Empoli (4-3-1-2): Perisan; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Akpa Akpro, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Satriano.

Quote offerte dai bookmaker

I bookmaker si aspettano la vittoria dell’Atalanta. Le quote infatti premiamo il successo dei padroni di casa, offerto a quota 1.45 sia su Sisal che su Starcasinò, il pareggio bancato a quota 4.75, mentre la vittoria ospite della squadra Toscana, giocata a quota 6.75.

Pronostico Atalanta-Empoli di Serie A del 17/03/2023

L’Atalanta deve per forza vincere, per tornare a sperare in un posto nella prossima Champions League, per l’Empoli riuscire a strappare un punto a Bergamo sarebbe un altro passo verso la salvezza. Pronostico 1