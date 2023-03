Monza-Cremonese, derby lombardo, è in programma sabato 18 marzo 2023, alle ore 15, allo stadio U-Power di Monza, valevole per la 27° giornata in Serie A. Monza-Cremonese Serie A, pronostico, quote e probabili formazioni.

Lo stato di forma delle squadre

La squadra di casa del Monza, arriva a questo match casalingo in programma il 18 marzo alle ore 15, con una buona classifica che vede i brianzoli con 33 punti, frutto di 9 vittorie, 6 pareggi e 11 sconfitte.

Gli uomini allenati dal tecnico Raffaele Palladino, sono reduci dal pareggio ottenuto nello scorso turno di Serie A, per 1 a 1 sul campo del Verona.

La Cremonese arriva a Monza, con un piede già nel campionato cadetto di Serie B. I grigiorossi infatti hanno solo 12 punti in classifica e sono ultimi a pari merito con la Sampdoria, e sono distanti 12 punti dalla zona salvezza.

Le probabili formazioni di Monza-Cremonese

Monza (3-4-1-2): Di Gregorio; Izzo, Caldirola, Marì;Birindelli, Sensi, Pessina, Augusto; Ciurria; Caprari, Petagna. All.: Raffaele Palladino

Cremonese (4-3-3): Carnesecchi; Ferrari, Bianchetti, Vasquez, Sernicola; Benassi, Pickel, Valeri; Tsadjout, Dessers, Okereke. All.: Davide Ballardini

Quote offerte dai bookmaker

Il Monza parte favorito secondo i bookmaker per questo derby lombardo. Segno 1 offerto a quota 1.80 su Starcasinò e a quota 1.82 su Sisal, il pareggio giocato a quota 3.60, la vittoria della Cremonese pagata a 4.50.

Pronostico Monza-Cremonese

La formazione brianzola del Monza, parte favorita per questa partita in casa contro la Cremonese. Ma attenzione che il Monza in casa, molte volte si esprime meno bene che in trasferta. La Cremonese non ha nulla da perdere e arriverà a Monza per cercare di vincere, per tenere accesa la speranza di una clamorosa salvezza. Pronostico 1-2