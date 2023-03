Lazio-Roma, quote, pronostico e probabili formazioni per questo derby della capitale

Per la ventisettesima giornata del campionato di calcio in Serie A, si gioca il derby tra Lazio-Roma, domenica 19 marzo alle ore 18 allo Stadio Olimpico. Lazio-Roma, quote, pronostico e probabili formazioni per questo derby di Roma.

Lo stato di forma delle squadre

La Lazio arriva a questo derby di Roma, contro la Roma, dopo l’eliminazione subita in Conference League, ad opera della formazione olandese dell’AZ Alkmaar.

Gli uomini allenati da Luciano Spalletti, però in campionato stanno andando molto bene, infatti i biancocelesti sono terzi in classifica con 49 punti, a un solo punto dall’Inter seconda e nelle ultime 4 partite giocate sono arrivati 10 punti, frutto di 3 vittorie e del apreggio ottenuto a Bologna per 1 a 0.

La Roma arriva al derby dopo aver centrato i quarti di finale in Europa League, eliminando la formazione spagnola della Real Sociedad negli ottavi di finale.

In campionato i giallorossi, sono al quinto posto in classifica con 47 punti, in piena lotta per un posto nella prossima Champions League, ma nelle ultime 3 gare giocare sono arrivati sono 3 punti, ottenuti con la sofferta vittoria contro la Juventus per 1 a 0 e due sconfitte in trasferta a Cremona e in casa contro il Sassuolo.

Le probabili formazioni di Lazio-Roma

Probabile formazione Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Maurizio Sarri

Probabile formazione Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham. All. Josè Mourinho

Quote offerte dai bookmaker

Per i bookmaker si preannuncia un derby molto equlibrato. La vittoria della Lazio è offerta a quota 2.70 sia su Sisal che su Starcasinò, il pareggio paga 3 volte la posta giocata, il successo della Roma è offerto a quota 2.80.

Pronostico Lazio-Roma

Il pronostico per un derby è sempre molto complicato, quello pe ril derby della capitale ancora più complesso. La Lazio arriva in campionato da una buona striscia di risultati utili, ma è uscita in Conference League, la Roma nelle ultime settimana ha faticato di più in Serie A, ma ha superato il turno in Europa League. Pronostico 1x