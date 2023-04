Empoli-Lecce, è il match di Serie A in programma oggi 3 aprile 2023, alle ore 18.30, allo Stadio Carlo Castellani, valevole per la ventottesima giornata di campionato. Pronostico Empoli-Lecce di Serie A del 03/04/2023, le probabili formazioni e le quote offerte dai bookmaker per questa partita.

Lo stato di forma delle squadre

La squadra di casa dell’Empoli, arriva a questo match casalingo contro il Lecce, con 28 punti in classifica, con 9 punti di vantaggio sulla zona salvezza. Nelle ultime 4 partite di Serie A giocate, la formazione toscana ha raccolto però zero punti, con 4 sconfitte su 4 gare giocate, l’ultima subita a Bergamo per 2 a 1 contro l’Atalanta.

Anche il Lecce arriva ad Empoli con gli stessi problemi della squadra toscana e un punto in meno in classifica. Infatti nelle ultime 4 partite giocate sono arrivate altrettante sconfitte, l’ultima subita in casa della Fiorentina per 1 a 0.

Le probabili formazioni di Empoli-Lecce

EMPOLI (4-3-1-2): Perisan; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Akpa Akpro, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Satriano. All. Zanetti.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Tuia, Gallo; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Colombo, Di Francesco. All. Baroni.

Quote offerte dai bookmaker

Le quote offerte dai bookmaker si aspettano un match equilibrato. La vittoria interna dell’Empoli è bancata a quota 2.50, sia su Sisal che su Starcasinò, il pareggio paga 3 volte la posta giocata, il successo esterno del Lecce offerto a quota 3.20.

Pronostico Empoli-Lecce di Serie A del 03/04/2023

Due formazioni in crisi di risultati, che stanno piano piano scivolando nella parte bassa della classifica. Un pareggio potrebbe andare bene ad entrambe le squadre, per fare smuovere la classifica e tornare a fare punti. Pronostico X