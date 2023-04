Sabato 8 aprile 2023, alle ore 12.30, si gioca allo stadio Friuli di Udine, il match tra Udinese-Monza, valido per la ventinovesima giornata del campionato di calcio in Serie A. Pronostico Udinese-Monza di sabato 8 aprile 2023, le probabili formazioni e le quote offerte dai bookmaker.

Lo stato di forma delle squadre

L’Udinese arriva a questa partita casalinga con 38 punti in classifica, frutto di 9 vittorie, 11 pareggi e 8 sconfitte ed è reduce dalla sconfitta subita in trasferta per 3 a 0 a Bologna. che ha interrotto una serie utile di 5 partite consecutive.

Il Monza, arriva in Friuli al tredicesimo posto in classifica con 34 punti e nelle ultime 3 partite di Serie A giocate ha raccolto solo 2 punti, con due pareggi e una sconfitta subita in casa contro la Lazio per 2 a 0.

Le probabili formazioni di Udinese-Monza

Probabile formazione Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Thauvin, Beto. Allenatore: Andrea Sottil

Probabile formazione Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon, Caldirola, Marì; Birindelli, Pessina, Rovella, Augusto; Ciurria, Sensi; Petagna. Allenatore: Raffaele Palladino

Quote offerte dai bookmaker

Per i bookmaker è la squadra di casa dell’Udinese la formazione favorita per la vittoria della partita. Segno 1 bancato a quota 2 su Sisal e Starcasinò, il pareggio giocato a quota 3.40, il colpo esterno dei brianzoli pagato a quota 3.75.

Pronostico Udinese-Monza di sabato 8 aprile 2023

I padroni di casa sono favoriti anche nel nostro pronostico, ma attenzione al Monza, che è una squadra molto discontinua e potrebbe venire a Udine per cercare il colpaccio. Pronostico 1-2