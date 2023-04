Sabato 8 aprile 2023, alle ore 18.30, allo stadio Olimpico, i padroni di casa del Torino ospitano la Roma, per un match della ventinovesima giornata del campionato di calcio in Serie A. Pronostico Torino-Roma e le quote offerte dai bookmaker, oltre alle probabili formazioni.

Lo stato di forma delle squadre

I padroni di casa del Torino, arrivano a questa gara interna contro la Roma, al decimo posto in classifica, a pari merito con l’Udinese, con 38 punti conquistati.

Nelle ultime due partite di campionato giocate, sono arrivate la pesante sconfitta casalinga subita contro il Napoli per 4 a 0 e il buon pareggio esterno di Sassuolo per 1 a 1.

La Roma arriva a Torino, in piena lotta in classifica per un posto nella prossima Champions League. I giallorossi infatti sono al quarto posto con 50 punti, a pari merito con l’Inter.

Nelle ultime 5 partite di Serie A disputate, sono arrivati solo 6 punti, frutto di 3 sconfitte e delle vittorie ottenute contro Sampdoria e Juventus.

Le probabili formazioni di Torino-Roma

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Gravillon, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ricci, Linetty, Rodriguez; Vlasic, Miranchuk; Sanabria. Allenatore: Ivan Juric.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Wijnaldum, Spinazzola; Pellegrini; Dybala, Abraham. Allenatore: José Mourinho.

Quote offerte dai bookmaker

Per i bookmaker si preannuncia una partita molto equilibrata. La vittoria casalinga del Torino è bancata a quota 3.30 su Starcasinò e 3.35 su Sisal, il pareggio paga 3 volte la posta giocata, la vittoria esterna della Roma è proposta a quota 2.40.

Pronostico Torino-Roma

Il Torino ha una buona classifica e può giocare questa partita senza troppa pressione, discorso diverso per la Roma, che deve fare punti per rimanere agganciata alla zona Champions League. Pronostico X2