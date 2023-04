Martedì 11 aprile 2023, alle ore 21, allo stadio Da Lux di Lisbona in Portogallo, scendono in campo i padroni di casa del Benfica che ospita l’Inter, per l’andata dei quarti di finale in Champions League. Benfica-Inter, pronostico, quote scommesse e probabili formazioni per questo match.

Lo stato di forma delle squadre

La squadra di casa del Benfica, arriva a questa partita in testa al campionato portoghese di Primeira Liga con 7 punti di vantaggio sul Porto secondo e sabato ha subito la seconda sconfitta stagionale, proprio contro il Porto per 2 a 1.

In Champions League, gli uomini allenati dal tecnico Roger Schmidt, sono approdati ai quarti di finale superando agli ottavi la squadra belga del Club Brugge, vincedo in trasferta per 2 a 0 e in casa per 5 a 1.

La formazione italiana dell’Inter, arriva in Portogallo con uno stato di forma non al top e con molte difficoltà in campionato. Infatti nelle ultime 5 partite di Serie A giocate, i neroazzurri hanno raccolto soli 4 punti, con 3 sconfitte, una vittoria e un pareggio.

L’Inter si è qualificata per questo match valevole per i quarti di finale di Champions League, avendo la meglio negli ottavi del Porto, con vittoria a Milano per 1 a 0 e il pareggio a reti inviolate ottenuto in Portogallo.

Le probabili formazioni di Benfica-Inter

BENFICA (4-2-3-1): Vlachodimos; Bah, António Silva, Otamendi, Grimaldo; Florentino, Chiquinho; Aursnes, João Mário, Rafa Silva; Gonçalo Ramos. Allenatore: Roger Schmidt.

INTER (3-5-2):Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro. Allenatore: Simone Inzaghi.

Quote offerte dai bookmaker

Le quote offerte dai bookmaker vedono leggermente favorita la vittoria dei padroni di casa del Benfica, offerta a quota 2.15 sia su Sisal che su Starcasinò, il pareggio bancato a quota 3.30, mentre il successo in trasferta dell’Inter è offerto in lavagna a quota 3.50

Pronostico Benfica-Inter

Il Benfica è una squadra tosta, sta dominado il campionato nazionale portoghese e in Champions League ha un rullino di marcia impressionate. Come organico i neroazzurri non hanno nulla da invidiare ai portoghesi, ma lo stato di forma prima di questa partita non è dei migliori. Pronostico 1X