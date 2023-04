Per i quarti di finale di Champions League, martedì 11 aprile 2023, alle ore 21, si gioca l’andata del big match dei quarti di finale tra i padroni di casa del Manchester City, che ospitano la formazione tedesca del Bayern Monaco. Pronostico Manchester City-Bayern Monaco di martedì 11 aprile 2023, scopri le quote offerte dai bookmaker e lo stato di forma delle squadre.

Lo stato di forma delle squadre

La squadra di casa del Manchester City, arriva a questa importante gara di andata al secondo posto in Premier League inglese, a meno 5 dalla capolista Arsenal e ha vinto le 5 ultime partite giocate in campionato.

In Champions League, il team inlgese allenato dal tecnico spagnolo Pep Guardiola, ha superato negli ottavi di finale il Lipsia, pareggiando in trasferta per 1 a 1 e travolgendo i tedeschi nella gara di ritono in casa per 7 a 0.

Il Bayern Monaco si predenta a questa sfida, in testa al campionato tedesco di Bundesliga con 58 punti, con soli 2 punti di vantaggio sul Borussia Dortmund secondo.

Negli ottavi di finale di Champions League, la formazione bavarese ha superato il Paris Saint Germain, vincendo in trasferta a Parigi per 1 a 0 la gara di andata e imponendosi anche in casa per 2 a 0.

Le probabili formazioni di Manchester City-Bayern Monaco

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Akanji, Stones, Ruben Dias, Aké; Gundogan, Rodri; Mahrez, De Bruyne, Grealish; Haaland. Allenatore: Pep Guardiola.

BAYERN MONACO (4-1-4-1): Sommer; Pavard, Upamecano, de Ligt, Davies; Kimmich; Sané, Muller, Musiala, Mané; Choupo-Moting. Allenatore: Thomas Tuchel.

Quote offerte dai bookmaker

Per i bookmaker si preannuncia una partita dove la squadra di casa è nettamente favorita per la vittoria. Segno 1 offerto a quota 1.73 su Starcasinò e a quota 1.75 su Sisal, il pareggio giocato a quota 4, mentre la vittoria esterna del Bayern Monaco è pagata a quota 4.50.

Pronostico Manchester City-Bayern Monaco di martedì 11 aprile 2023

Sicuramente Manchester City-Bayern Monaco poteva essere la finale di Champions League, invece si gioca solo il quarto di finale. Il City è sicuramente favorito in questo match di andata in casa, ma attenzione che il Bayern è una squadra tosta e organizzata e difficilmente sbaglia le gare che contano. Pronostico 1X