Mercoledì 13 aprile 2023, alle ore 21, allo stadio Santiago Bernabeu, è in programma il match tra Real Madrid e Chelsea, valido come andata dei quarti di finale in Champions League. Pronostico Real Madrid-Chelsea, quote, scommesse e probabili formazioni.

Lo stato di forma delle squadre

I padroni di casa del Real Madrid, arrivano a questo match di andata dei quarti di finale di Champions League, secondi nel campionato spagnolo della Liga, staccatissimi dal Barcellona primo e reduci dalla sconfitta interna subita dal Villarreal per 3 a 2.

In Champions League, la squadra allenata da Carlo Ancelotti, ha superato negli ottavi di finale la formazione inglese del Liverpool, vincendo per 5 a 2 in Inghilterra e 1 a 0 in casa.

La squadra ospite del Chelsea, si presenta a Madrid con una classifica nel campionato inglese di Premier League veramente pessima. La formazione di Londra infatti è solo al 11° posto in classifica e reduce dalla sconfitta subita per 1 a 0 in trasferta contro il Wolves.

Il Chelsea si è qualificato per questo match dei quarti di finale di Champions League, avendo superato negli ottavi il Borussia Dortmund, perdendo 1 a 0 in Germania, ma vincendo per 2 a 0 in casa.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Chelsea

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Alaba; Valverde, Kroos, Modric; Rodrygo, Benzema, Vinicius Jr. Allenatore: Carlo Ancelotti.

CHELSEA (4-3-3): Kepa; James, Fofana, Koulibaly, Chilwell; Kanté, Enzo Fernandez, Kovacic; Felix, Havertz, Sterling. Allenatore: Frank Lampard.

Quote offerte dai bookmaker

I bookmaker vedono nettamente favorita la vittoria casalinga del Real Madrid. Segno 1 offerto a quota 1.70 su Sisal e a quota 1.72 su Starcasinò, il pareggio bancato a 3.50, la vittoria ospite pagat 5 volte la posta giocata.

Pronostico Real Madrid-Chelsea

Il Real Madrid parte nettamente favorito per questo match. Il fattore campo e l’organico superiore sono il punto di forza degli spagnoli. Il Chaelsea si presenta in Spagna con molti problemi di gioco, ma attenzione che una rete potrebbe segnarla. Pronostico 1 – Risultato 3-1