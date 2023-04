Venerdì 14 aprile 2023, alle ore 20.45, si gioca l’antipico tra Spezia-Lazio, valido per il trentesimo turno del campionato italiano di calcio in Serie A. Pronostico Spezia-Lazio, quote scommesse e probabili formazioni per questa partita di calcio.

Lo stato di forma delle squadre

Lo Spezia arriva a questo match casalingo contro la Lazio in piena lotta per non retrocedere. La squadra ligue infatti ha 26 punti in classifca, uno in meno del Lecce e con 4 punti di vantaggio sul Verona.

Nelle ultime due partite giocate in campionato di Serie A, sono arrivati due pareggi entrambi per 1 a 1, il primo in casa contro la Salernitana, il secondo in trasferta a Firenze.

[piw_quota partita=’Quote Spezia-Lazio’ data=’14/04/2023′ ora=’20:45′ sisal=’5.00,3.60,1.70′ fantasyteam=’4.85,3.55,1.65′ starcasino=’5.00,3.55,1.73′ goldbet=’4.90,3.55,1.72′ rilevato=’Quota rilevata alle 15 del 12/04/23′

La Lazio arriva a La Spezia, sulle ali dell’entusiasmo, dopo aver superato la Juventus per 2 a 1 nello scorso turno, gli uomini allenati da Maurizio Sarri, sono al secondo posto in classifica con 58 punti e vengono da tre vittorie consecutive.

Le probabili formazioni di Spezia-Lazio

Spezia (3-5-2): Dragowski; Ampadu, Caldara, Nikolaou; Amian, Bourabia, Ekdal, Zurkowski, Reca; Nzola, Gyasi. Allenatore: Semplici.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

Quote offerte dai bookmaker

Le quote offerte dai bookmaker vedono favorita la vittoria esterna della Lazio. Il segno 2 pagato a quota 1.70 su Sisal e a quota 1.73 su Starcasinò, il pareggio bancato a quota 3.60, mentre la vittoria interna dello Spezia paga 5 volte la posta giocata.

Pronostico Spezia-Lazio

Partita molto complicata il chiave salvezza per lo Spezia, che ospita la squadra più in forma la Lazio. Prevediamo una partita molto cambattuta, ma vediamo la vittoria dei biancocelesti favorita. Pronostico X2