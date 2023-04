Domenica 23 aprile 2023, si gioca il match tra Milan e Lecce, valido per la trentunesima giornata del campionato di calcio italiano di Serie A. Pronostico Milan-Lecce, quote scommesse e probabile risultato esatto per questa partita di calcio.

Lo stato di forma delle squadre

Il Milan arriva a questa partita di campionato, dopo il passaggio alle semifinali di Champions League conquistato nel derby italiano contro in Napoli.

In campionato i rossoneri sono al quarto posto in classifica con 53. punti, due in più dell’Inter quinta e meno tre dalla Roma terza. Nell’ultimo match disputato il Milan ha pareggiato 1 a 1 sul campo del Bologna.

Il Lecce arriva a Milano bisognoso di punti salvezza, visto che i salentini hanno 5 punti di vantaggio sul Verona e due sullo Spezia. Nell’ultima partita giocata è arrivato solo un pareggio nel match casalingo contro la Sampdoria.

Le probabili formazioni di Milan-Lecce

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori, Hernandez; Krunic, Tonali; Brahim Diaz, Bennacer, Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Blin; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. Allenatore: Marco Baroni.

Quote offerte dai bookmaker

Le quote offerte dai bookmaker premiano il successo casalingo del Milan. Segno 1 offerto vincente a quota 1.50, sia su Sisal che su Starcasinò, il pareggio bancato a 4.10, la vittoria esterna del Lecce a quota 6.50.

Pronostico Milan-Lecce

Il Milan deve vincere per rimanere agganciato alla zona Champions League per la prossima stagione. Il Lecce deve fare punti perchè la zona salvezza si avvicina. Pronostico 1