L’Italia fa la voce grossa nel mondo del calcio europeo e porta ben 5 squadre sulle 12 presenti alle semifinali delle tre competizioni europee, Champions League, Europa League e Conference League. Quote Calcio: Milan-Inter, Juventus-Siviglia, Roma-Leverkusen e Fiorentina-Basilea.

Quote Champions League: Milan-Inter

L’andata del derby di Milano, in programma Martedì 9 maggio alle ore 21 allo stadio San Siro è senza dubbio un grande successo per il calcio Italiano. Una delle due squadre di Milano sicuramente andrà a giocarsi la finale di Champions League.

Per i bookmaker sarà senza ombra di dubbio una partita molto incerta e combattuta. La vittoria interna del Milan è bancata a quota 2.60 sia su Sisal che su Starcasinò, il pareggio offerto a quota 3.10, la vittoria dell’Inter a quota 2.80.

Quote Europa League: Juventus-Siviglia e Roma-Leverkusen

Sono due anche le squadre italiane che sono approdate alle semifinali dell’Europa League, la Juventus che ha eliminato nei quarti di finale lo Sporting Lisbona e la Roma che ha battuto il Feyenoord.

Le quote offerte per la partita di andata tra Juventus-Siviglia, vedono favorita la vittoria dei bianconeri, bancata a 1.80, il pareggio offerto a quota 3.50, il colpo esterno della formazione spagnola pagato a quota 4.50

Nel match di andata, la Roma ospita il Bayer Leverkusen. Segno 1 inserito nel tabellone quote a 2.10, il pareggio offerto a 3.50, mentre la vittoria della formazione tedesca è pagata a quota 3.30.

Quote Conference League: Fiorentina-Basilea

Per le semifinali di Conference League si gioca la sfida tra Fiorentina-Basilea. Per i bookmaker i viola sono favoriti per il successo del match. Segno 1 giocato vincente a quota 1.61, il pareggio paga 4 volte la posta giocata, mentre la vittoria della squadra svizzera in trasferta è offerta a quota 4.75.