Per la trentunesima giornata del campionato spagnolo di calcio di Liga, martedì 25 aprile 2023, la squadra di casa del Betis Siviglia ospita la Real Sociedad. Pronostico Betis-Real Sociedad, quote scommesse Liga spagnola e probabili formazioni per questa partita di calcio.

Lo stato di forma delle squadre

La squadra di casa del Betis Siviglia, arriva a questo match casalingo contro la Real Sociedad in programma domani 25 aprile 2023, al quinto posto in classifica con 48 punti, a meno 6 dalla zona Champions League, per la prossima stagione, occupata proprio dalla Real Sociedad.

Il Betis nelle ulltime 5 partite di Liga spagnola giocate, ha raccolto sono 6 punti, frutto delle due vittorie ottenute contro Espanyol e Maiorca e delle sconfitte subite contro Atletico Madrid, Cadice e Osasuna.

La Real Sociedad arriva a Siviglia quarta in classifica con 54 punti e nelle ultime 3 gare di campionato giocate ha conquistato sei punti, con due vittorie e la sconfitta subita in trasferta contra Atlhetic Bilbao per 2 a 0.

Le probabili formazioni di Betis-Real Sociedad

Betis (4-2-3-1): Silva; Montoya, Felipe, Gonzalez, Abner; Rodriguez, Carvalho; Henrique, Canales, Perez; Iglesias. Allenatore Pellegrini.

Real Sociedad (4-4-2): Remiro; Elustondo, Zubeldia, Le Normand, Munoz; Silva, Merino, Zubimendi, Illarramendi; Sorloth, Oyarzabal. Allenatore Alguacil.

Quote offerte dai bookmaker

Per i bookmaker si preannuncia una partita molto equilibrata, con una leggera prevalenza per la vittoria in trasferta della Real Sociedad. Segno 2 offerto vincente a quota 2.20 su Sisal e a quota 2.23 su Starcasinò, il pareggio giocato a quota 3.30, la vittoria interna offerta a quota 3.20.

Pronostico Betis-Real Sociedad, quote scommesse Liga spagnola

Pronostico non semplice da realizzare per questo match di Liga. Il Betis Siviglia deve vincere per accorciare il distacco per un posto nella prossima Champions League, al Real Sociedad potrebbe invece andare bene un pareggio per manterene il vantaggio si 6 punti sul Betis. Da segnalare però che entrambe le squadre sono “allergiche” ai pareggi. Pronostico 1-2