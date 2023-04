Pronostico Inter-Juventus, match di ritorno delle semifinali di Coppa Italia del 26/04/2023

Mercoledì 26 aprile 2023, alle ore 21, è in programma il match tra Inter e Juventus, partita di ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Pronostico Inter-Juventus match di ritorno semifinali di Coppa Italia del 26/04/2023, scopri le quote offerte dai bookmaker e le probabili formazioni.

Lo stato di forma delle squadre

L’Inter arriva questa partita casalinga di ritorno delle semifinali di Coppa Italia, dopo il pareggio ottenuto nella gara di andata giocata a Torino per 1 a 1, con la rete del pareggio messa a segno da Lukaku su rigore al 96° del secondo tempo.

In campionato gli uomini allenati dal tecnico Simone Inzaghi, sono reduci dalla bella vittoria ottenuta in trasferta da Empoli per 3 a 0, che ha rilanciato i neroazzurri in classifica per un posto nella prossima edizione della Champions League.

La Juventus arriva a Milano, forte dei 15 punti riconquistati in classifica, che hanno portato i bianconeri al terzo posto, ma vengono da tre sconfitte consecutive, l’ultima subita domenica in casa contro il Napoli per 1 a 0.

Le probabili formazioni di Inter-Juventus

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. Allenatore: Massimiliano Allegri

Quote offerte dai bookmaker

Le quote offerte dai bookmaker premiano la vittoria in casa dei neroazzurri. Segno 1 offerto vincente a quota 2.05 su Starcasinò e a quota 2.10 su Sisal, il pareggio giocato a quota 3.30, la vittoria esterna dei bianconeri bancata a 3.50.

Pronostico Inter-Juventus

L’Inter, dopo aver raggiunto il derby di Champions League e superato agevolmente l’Empoli in campionato, cercherà di centrare anche la finale di Coppa Italia. La Juventus che ha fatto bene in Europa, arrivando alle semifinali di Europa League, viene però da tre pesanti sconfitte in campionato. Pronostico 1X