Domani 27 aprile 2023, alle ore 21 è in programma allo stadio Franchi di Firenze, il match tra Fiorentina e Cremonese, valido per la gara di ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Fiorentina-Cremonese Coppa Italia, pronostico e quote scommesse.

Lo stato di forma delle squadre

La squadra di casa della Fiorentina, arriva a questo match casalingo valido per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia, dopo la vittoria ottenuta nella partita di andata giocata a Cremona per 2 a 0, con le reti messe a segno da Cabral e Gonzales.

Nell’ultima partita di campionato giocato, la formazione allenata dal tecnico Vincenzo Italiano, ha perso in trasferta a Monza per 3 a 2, dopo essere passata in vantaggio per 2 a 0.

La Cremonese arriva a Firenze, con un piede già nel campionato cadetto di Serie B e reduce dalla brutta sconfitta subita a Udine contro l’Udinese per 3 a 0.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Cremonese

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Barak, Amrabat, Mandragora; Gonzalez, Jovic, Sottil. Allenatore: Vincenzo Italiano.

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Bianchetti, Lochoshvili; Sernicola, Benassi, Pickel, Meitè, Valeri; Dessers, Tsadjout. Allenatore: Davide Ballardini.

Quote offerte dai bookmaker

Per i bookmaker è la vittoria della Fiorentina l’esito più probabile. Segno 1 proposto a quota 1.33 su Starcasinò e a quota 1.35 su Sisal, il pareggio giocato a quota 5.10, mentre la vittoria esterna è inserita in lavagna a quota 9.

Pronostico Fiorentina-Cremonese

Partita che sulla carta sembra scontata quella tra Fiorentina e Cremonese dopo la gara di andata, vinta dai viola per 2 a 0. Teniamo presente perà la partita di Europa League, dove la Fiorentina ha rischiato di essere eliminata dopo aver vinto la partita di andata in trasferta per 4 a 1. La Cremonese giocherà una partita a viso aperto. Pronostico 1-2.