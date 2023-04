Giovedì 27 aprile 2023, si gioca il match tra Tottenham e Manchester United, valido per la trentatreesima giornata del campionato di calcio inglese di Premier League. Pronostico Tottenham-Manchester United di Premier League del 27/04/2023, scopri le quote offerte dai bookmaker e lo stato di forma delle squadre.

Lo stato di forma delle squadre

La squadra di casa del Tottenham, allenato dal tecnico italiano Antonio Conte, è sesto in classifica con 53 punti, staccato di 6 punti dalla zona Champions League, ora occupata dal duo Manchester United e Newcastle.

La squadra di Londra, arriva da due brutte sconfitte consecutive subite in Premier League, in casa contro il Bournemouth per 3 a 2 e in trasferta a Newcastle per 6 a 1.

Il Manchester United è al quarto posto in classifica con 59 punti e nelle ultime 3 giornate di campionato ha raccolto 9 vittorie, frutto di 3 vittorie, l’ultima conquistata in trasferta a Nottingham per 2 a 0.

Le probabili formazioni di Tottenham e Manchester United

Tottenham (3-4-2-1): Forster; Romero, Dier, Davies; Porro, Skipp, Hojbjerg, Perisic; Kulusevski, Son; Kane. Allenatore: Mason

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan Bissaka, Maguire, Lindelof, Shaw; Casemiro, Eriksen; Antony, B. Fernandes, Rashford; Martial. Allenatore: Ten Hag

Quote offerte dai bookmaker

Per i bookmaker, la partita si preannuncia molto incerta. Il segno 1 è offerto a quota 2.80 sia su Sisal che su Starcasinò, il pareggio bancato a 3.60, mentre la vittoria esterna è inserita nella lavagna quote a 2.40.

Pronostico Tottenham-Manchester United di Premier League

Il Tottenham deve per forza vincere per cercare di rientrare nella corsa per un posto nella prossima Champions League, ma lo stato di forma della squadra non è buono. Al Manchester United basterebbe anche un pareggio per tenere a 6 punti di distanta il Tottanham. Pronostico X2