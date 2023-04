Sfida cruciale in ottica Champions League quella che andrà in scena questo sabato 29 aprile allo stadio Olimpico. I giallorossi ospitano i campioni d’Italia, in una sfida che sa di spareggio, con entrambe le squadre al quarto posto con 56 punti.

Come arrivano le squadre all’incontro

La Roma viene dalla pesante sconfitta rimediata lunedì a Bergamo, per 3-1, nel posticipo dell’ultima giornata di Serie A. Risultato che ha bloccato una striscia positiva di 3 vittorie consecutive in campionato senza subire reti. In Europa League, i giallorossi sono ancora in corsa dove gli aspetta la doppia sfida con il Bayern Leverkusen.

Il Milan viene da 4 risultati utili consecutivi in campionato, l’ultima la vittoria contro il Lecce per 2 a 0 con una doppietta di Rafael Leao. La sfida dell’Olimpico risulta fondamentale, visto che la prossima giornata sarà quella prima dell’andata della semifinale di Champions League che prevede il derby con l’Inter.

Le probabili formazioni di Roma-Milan

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; El Shaarawy, Pellegrini; Belotti. Allenatore: Mourinho.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Brahim Diaz, Bennacer, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.

Assenza pesante in casa Roma quella di Chris Smalling al centro della difesa. Paulo Dybala andrà in panchina, per essere buttato nella mischia nel finale, dovesse esserci la necessità. Andrea Belotti è favorito su Tammy Abraham nel ruolo di prima punta, ma il ballottaggio rimane aperto. Nel Milan, assenti solo Zlatan Ibrahimovic e Tommaso Pobega, Oliver Giroud sembra recuperato e partirà titolare.

Quote offerte per Roma-Milan

I bookmakers vedono una partita molto equilibrata. La vittoria della Roma è data a 2,80 su Goldbet, il pareggio a 3,05 su Starcasino e la vittoria del Milan a 2,80 su Sisal.

Pronostici Serie A Roma-Milan

Gli ultimi 5 precedenti in Serie A sono finiti sempre con esito Over 2,5 e Goal. L’andata, ad inizio 2023, è finita 2-2 con la rimonta giallorossa nei minuti finali. Partita che diede il via ad un mese complicato per i rossoneri. In questo incontro ci furono ben 11 cartellini e questa è una costante delle sfide tra queste due squadre negli ultimi anni.

Per questo le opzioni Goal o Multigol 2-5 possono essere interessanti. In ottica cartellini si possono valutare gli Over a scalare (over 6,5 su Sisal a 2,65), con un occhio di riguardo ad i diffidati, visto che entrambe avranno un prossimo turno agevole prima di una settimana che le vedrà impegnate in Europa e nella successiva giornata di campionato la nuova sfida Roma-Milano con le altre squadre delle città.

comparatore scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €450 Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 5.0 Visita il Sito Leggi recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 4.8 Visita il Sito Leggi recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €505

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% del tuo primo deposito fino a 500€ in Bonus Sport + un Bonus Virtual pari a 5€. 4.8 Visita il Sito Leggi recensione