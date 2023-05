Derby di Londra martedì sera in scena all’Emirates Stadium. I padroni di casa cercano la vittoria per continuare a sperare in una vittoria della Premier League sempre più difficile.

Lo stato di forma delle due squadre

I gunners di Mikel Arteta sembra abbiano perso la verve di qualche mese fa. La sconfitta nello scontro diretto con il Manchester City è stata netta ed è arrivata dopo 3 pareggi consecutivi, a dimostrazione di un periodo do appannamento. La squadra subisce goal da 6 giornate consecutive e sta pagando oltre modo l’assenza di William Saliba.

Se Sparta piange, Atene non ride. Il Chelsea viene da 5 sconfitte consecutive, contando il ritorno di Champions League con il Real Madrid, e manca l’appuntamento con la vittoria dal 11 marzo (3-1 in casa del Leicester). Stagione a dir poco tumultuosa in casa blues, con Frank Lampard nel ruolo di traghettatore, dove prima Thomas Tuchel e Graham Potter hanno fallito.

Le probabili formazioni

Arsenal (4-3-3): Ramsdale; White, Gabriel, Holding, Zinchenko; Odegaard, Partey, Xhaka; Saka, Gabriel Jesus, Martinelli. Allenatore: Mikel Arteta.

Chelsea (4-3-3): Kepa; James, W. Fofana, Silva, Chilwell; Kante, Fernandez, Kovacic; Mudryk, Havertz, Felix. Allenatore: Frank Lampard.

Quote offerte dai bookmakers

Per i bookmakers i padroni di casa sono nettamente favoriti 1.67 Starcasino, il pareggio dato 4.10 Goldbet e la vittoria del Chelsea 5.25 Sisal.

Pronostico Arsenal – Chelsea

Partita abbastanza indecifrabile. Bisogna capire come reagirà l’Arsenal dalla batosta nella sfida diretta con il Manchester City. Segna gol ospite, nonostante tutti i problemi del Chelsea, a 1,50 sembra comunque un filino alto, visto che il clean sheet in casa Gunners manca da un bel po’.

