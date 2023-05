Pronostico Monza-Roma, quote e consigli scommesse

Mercoledì 3 maggio 2023, alle ore 21, allo stadio Brianteo, il Monza ospita la Roma, per la trentatreesima giornata del campionato di calcio in Serie A. Pronostico Monza-Milan, quote e consigli scommesse e probabili formazioni per questo match di campionato.

Lo stato di forma delle squadre

Il Monza arriva a questo match casalingo in super forma, reduce da tre vittorie in campionato consecutive, ottenute contro Inter e Spezia in trasferta e contro la Fiorentina in casa, che hanno portato la formazione allenata dal tecnico Raffaele Palladino, al decimo posto in classifica con 44 punti.

La Roma arriva in Lombardia per giocare questa sfida contro il Monza, in piena bagarre per un posto nella prossima Champions League. I giallorossi infatti hanno 57 punti in classifica, a pari merito con Inter e Milan e sono reduci proprio dal pareggio casalingo ottenuto contro i rossoneri per 1 a 1.

Le probabili formazioni di Monza-Roma

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Marì, Caldirola; Ciurria, Rovella, Pessina, Carlos Augusto; Colpani, Caprari; Dany Mota. Allenatore: Raffaele Palladino.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Celik, Bove, Pellegrini, Spinazzola; El Shaarawy, Solbakken; Abraham. Allenatore: José Mourinho.

Quote offerte dai bookmaker

Per i bookmaker si preannuncia una partita equilibrata, ma che vede la vittoria esterna della Roma favorita. Segno 2 bancato vincente a quota 2.15 su Goldbet e a quota 2.20 su Sisal, il pareggio giocato a 3.10, la vittoria interna del Monza pagata a quota 3.75.

Pronostico Monza-Roma

Il Monza giocherà una partita a viso aperto vista la buona classifica e l’ottimo stato di forma della squadra. La Roma deve vincere rimanere agganciata alla zona Champioon League per la prossima stagione. Pronostico X2