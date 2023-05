Questa sera alle ore 22, per il trentatreesimo turno del campionato di calcio spagnolo di Liga, si gioca il match tra i padroni di casa della Real Sociedad che ospitano il Real Madrid. Pronostico Real Sociedad-Real Madrid di Liga del 02/05/2023, scopri le quote offerte dai bookmaker, la probabile squadra favorita e le formazioni che scenderanno in campo.

Lo stato di forma delle squadre

La squadra di casa della Real Sociedad, arriva a questo importante match casalingo di Liga, in programma oggi 2 maggio 2023, al quarto posto in classifica con 58 punti e in piena corsa per un posto nella Champions League della prossima stagione.

Nelle ultime 5 partite di campionato giocate, sono arrivati 10 punti, frutto di 3 vittorie, un pareggio e della sconfitta subita sul campo dell’Athletic Bilbao per 2 a 0.

Il Real Madrid, arriva a San Sebastian, al secondo posto in campionato con 68 punti, due di vantaggio sull’Atletico Madrid terzo e staccato di 11 punti dalla capolista Barcellona.

Gli uomini allenati dal tecnico italiano Carlo Ancelotti, sono reduci dalla vittoria interna ottenuto nell’ultimo turno di Liga giocato per 4 a 2 contro l’Almeira.

Le probabili formazioni di Real Sociedad-Real Madrid

Real Sociedad (4-3-3):Remiro; Aihen, Le Normand, Zubeldia, Aritz; Merino, David Silva, Zubimendi; Brais Méndez, Sorloth, Kubo. Allenatore: Alguacil

Real Madrid (4-3-3): Lunin; Nacho, Rudiger, Militao, Carvajal; Kroos, Valverde, Tchouameni; Vinicius jr, Benzema, Asensio. Allenatore: Ancelotti

Quote offerte dai bookmaker

Per i bookmaker, si preannuncia una partita molto incerta nelle quote. Segno 1 pagato vincente a quota 2.70 sia su Sisal che su Goldbet, il pareggio bancato a 3.40, la vittoria esterna del Real Madrid offerta a quota 2.60.

Pronostico Real Sociedad-Real Madrid di Liga del 02/05/2023

Punti molto importanti per la Real Sociedad nel match casalingo contro il Real Madrid, già sicuro di un posto in Champions. La squadra di casa deve difendere i 5 punti di vantaggio sul Villarreal e pensiamo che questo fatto faccia pendere il match verso un pronostico di 1X.

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €450 Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 5.0 Visita il Sito Leggi recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 4.8 Visita il Sito Leggi recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €505

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% del tuo primo deposito fino a 500€ in Bonus Sport + un Bonus Virtual pari a 5€. 4.8 Visita il Sito Leggi recensione