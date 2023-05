Giovedì 4 maggio 2023, alle ore 20.45, si gioca il math che Empoli e Bologna, valido per la trentatreesima giornata del campionato italiano di calcio. Empoli-Bologna, pronostico, quote scommesse e probabili formazioni per questo match di calcio in Serie A.

Lo stato di forma delle squadre

La squadra di casa dell’Empoli, arriva a questo match casalingo contro il Bologna, con 32 punti in classifica, con 5 punti di vantaggio sulla zona salvezza ora occupata da Spezia e Verona.

Gli uomini allenati dal tecnico Paolo Zanetti, arrivano da tre sconfitte consecutive in campionato, subite contro Cremonese, Inter e Sassuolo e devono assolutamente muovere la classifica.

Il Bologna si presenta in Toscana, ottavo in classifica con 45 punti, a pari merito con la Fiorentina, e reduce dal buon pareggio interno, ottenuto nello scorso turno di campionato in casa contro la Juventus per 1 a 1.

Le probabili formazioni Empoli-Bologna

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, Luperto, Ismajili, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Cambiaso; Moro, Schouten; Orsolini, Dominguez, Ferguson, Barrow.

Quote offerte dai bookmaker

Le quote offerte dai bookmaker prevedono una partita molto equilibrata. Segno 1 offerto vincente e a quota 2.90 su Goldbet e a quota 2.93 su Sisal, il pareggio giocato a quota 3.20, la vittoria esterna del Bologna a quota 2.60.

Pronostico Empoli-Bologna

Partita molto importante per l’Empoli, che deve tornare a fare punti dopo tre scommesse consecutive, per non essere risucchiato nella lotta per non retrocere. Il Bologna ha una classifica solida e giocherà una partita a viso aperto. Pronostico 1X

