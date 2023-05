Sabato 6 maggio allo stadio Olimpico di Roma, la squadra di casa della Roma, ospita l’Inter, per una partita di calcio valida per la trentaquattresima giornata del campionato di calcio in Serie A. Pronostico Serie A: Roma-Inter, scommesse e quote del 06/05/2023.

Lo stato di forma delle due squadre prima di questo match

La Roma si prepara per questa importante partita interna di Serie A contro l’Inter, al quinto posto in classifica con 58 punti, a pari merito con Milan e Atalanta e a meno 2 punti dal quarto posto occupato proprio dai neroazzurri.

Mell’ultimo turno di campi0nato giocato, i giallorossi non sono riusciti ad andare oltre un pareggio esterno, ottenuto sul campo del Monza, per 1 a 1, che ha fatto perdere punti prezioni in classifica nella lotta per un posto nella prossima stagione di Champions League.

L‘Inter si presenta a Roma forte invece del quarto posto in classifica conquistato proprio nel turno infrasettimanale di Serie A, ottenuto con la roboante vittoria esterna per 6 a 0 di Verona e sfruttando i passi falsi proprio di Roma e Milan.

Le probabili formazioni di Roma-Inter

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibañez; Zalewski, Bove, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham

Inter (3-5-2): Onana; D’Ambrosio, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens; Lautaro Martinez, Lukaku

Le quote dei bookmakers

Per i bookmaker si preannuncia una partita molto equilibrata ed incerta. Segno 1 bancato vincente a quota 3 volte la posta giocata sia su Sisal che su FantasyTeam, il pareggio offerto a quota 3.20, la vittoria esterna dell’Inter pagata a quota 2.40.

Pronostico Serie A: Roma-Inter

Match molto delicato in chiave un posto per la prossima Champions League, questo tra Roma e Inter. Entrambe le squadre sono in forma e l’Inter sembra tornata la squadra tosta di un tempo con 3 successi consecutivi, la Roma nelle ultime 3 ha raccolto solo 2 punti. Pronostico X2