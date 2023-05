Domenica 7 maggio 2023, alle ore 20.45, allo stadio Via del Mare, i padroni di casa del Lecce ospitano il Verona, per un match chiave in fase salvezza. Pronostico Lecce-Verona, sfida salvezza di Serie A, scopri le quote offerte dai bookmaker e le probabili formazioni.

Lo stato di forma delle due squadre

La squadra di casa del Lecce, arriva a questa importante sfida in chiave salvezza, con 31 punti in classifica, 4 di vantaggio proprio sulla coppia composta da Spezia e Verona. I salentini allenati dal tecnico Marco Baroni, sono reduci dalla sconfitta subita in settimana a Torino 2 a 1 contro la Juventus.

Il Verona si presenta a Lecce con 27 punti in classifica a pari merito con la Spezia e con 6 punti di vantaggio sulla Cremonese. Nel turno infrasettimanale la squadra gialloblù è caduta pesantemente nella gara interna persa con l’Inter per 6 a 0.

Le probabili formazioni di Lecce-Verona

Lecce(4-3-3): Falcone, Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Pezzella, Gonzalez, Hjulmand, Blin, Banda, Caesay, Strefezza. Allenatore Baroni

Verona(3-5-2): Montipo’, Dawidowicz, Hien, Magnani, Faraoni, Tameze, Abligaard, Lazovic, Duda, Verdi, Gaich. Allenatore Zaffaroni

Le quote dei bookmakers

Le quote prevedono una partita molto incerta tra Lecce e Verona. Segno 1 bancato a quota 2.20 su Stacasinò e su Sisal, il pareggio offerto a quota 3.05, mentre la vittoria esterna del Verona è paga a quota 3.50.

Pronostico Lecce-Verona, sfida salvezza di Serie A

Partita molto importante in chiave salvezza. Il Lecce vincendo sarebbe lontano 7 punti dalla zona retrocessione, al Verona potrebbe andare bene anche un punto per smuovere la classifica. Pronostico 1X

