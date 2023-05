Lunedi 8 maggio 2023, alle ore 20.45, allo stadio Mapei di Reggio Emilia, i padroni di casa del Sassuolo, ospitano il Bologna per un match della trentaquattresima giornata in Serie A. Pronostico Sassuolo-Bologna di Serie A del 08/05/2023, scopri le quote offerte dai bookmaker e le probabili formazioni.

Lo stato di forma delle due squadre prima di questo match

Il Sassuolo arriva a questa gara interna contro il Bologna, con 43 punti in classifica a pari merito con l’Udinese, frutto di 12 vittorie, 7 pareggi e 14 sconfitte. Gli uomini allenati da Mister Alessio Dionisi, sono reduci dalla sconfitta subita a Roma contro la Lazio per 1 a 0.

Il Bologna si presenta a Sassuolo, con 45 punti in classifica, a pari merito con Torino e Monza, e nelle ultime 4 partite di Serie A giocate, ha raccolto solo 2 punti, frutto di 2 sconfitte e dei pareggi interni ottenuti contro Milan e Juventus.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Bologna

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Ruan, Erlic, Rogerio; Frattesi, M. Lopez, M. Henrique; Berardi, Defrel, Laurienté.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Kyriakopoulos; Moro, Schouten; Orsolini, Dominguez, Ferguson; Barrow.

Le quote dei bookmakers

Per i bookmaker si preannuncia una partita molto incerta nelle quote. Segno 1 bancato vincente a quota 2.30 sia su Sisal che su Goldbet, il pareggio pagato a quota 3.50, la vittoria esterna del Bologna pagata 3 volte la posta giocata.

Pronostico Sassuolo-Bologna di Serie A del 08/05/2023

Derby emiliano quello tra Sassuolo e Bologna, tra due squadre che hanno una classifica solida e giocheranno una partita a viso aperto e ricca di reti. Pronostico 1X

