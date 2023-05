L’andata delle semifinali di Champions League tra Real Madrid e Manchester City, è in programma martedì 9 maggio alle ore 21 allo stadio Santiago Bernabeu. Pronostico Champions League: Real Madrid-Manchester City, scommesse e quote del 09/05/2023.

Lo stato di forma delle due squadre prima di questo match

La squadra di casa del Real Madrid, campione in carica della Champions League, dopo la vittoria ottenuta lo scorso anno nella finale contro il Liverpool per 1 a 0, ospita per l’andata delle semifinali la fortissima squadra inglese del Manchester City.

Il Real Madrid è arrivato a questo match superando negli ottavi di finale il Liverpool, vincendo 5 a 2 in trasferta e 1 a 0 in casa, mentre nei quarti di finale ha avuto la meglio con un secco 2 a 0 della squadra londinese del Chelsea.

La formazione ospite del Manchester City, allenata dal tecnico spagnolo Pep Guardiola, è la grande favorita dai bookmaker per la vittoria finale della Coppa, e si è qualificata per questa gara di andata delle semifinali di Champions League, avendo superato negli ottavi il Lipsia, peggiando 1 a 1 in Germania e vincendo per 7 a 0 a Manchester.

Nei quarti di finale poi è arrivto il successo contro la squadra del Bayern Monaco, con vittoria casalinga per 3 a 0 e il pareggio 1 a 1 a Monaco di Baviera.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Manchester City

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Nacho; Tchouaméni, Kroos, Camavinga; Valverde, Benzema, Vinicius. Allenatore: Carlo Ancelotti.

MANCHESTER CITY (3-2-4-1): Ederson; Walker, Dias, Akanji; Stones, Rodri; Bernardo Silva, Gundogan, De Bruyne, Grealish; Haaland. Allenatore: Pep Guardiola.

Le quote dei bookmakers

Per i bookmaker è la squadra ospite del Manchester City la squadra favorita per il successo della partita. La vittoria esterna è pagata a quota 2.20 sia su Goldbet che su Sisal, il pareggio giocato a quota 3.50, mentre il successo interno del Real Madrid è pagato 3 volte la posta giocata.

Pronostico Champions League: Real Madrid-Manchester City

Partita tra due “corazzate” del calcio europeo quella tra Real Madrid e Manchester City. La squadra spagnola è più abituata a giocare partite importanti a livello europeo, il Manchester City però ha un organico superiore. Pronostico X2

