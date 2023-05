L’andata delle semifinali di Champions League tra Milan e Inter, è in programma mercoledì 10 maggio alle ore 21 allo stadio San Siro di Milano. Pronostico Milan-Inter, andata delle semifinali di Champions League del 10/05/2023, scopri le quote offerte dai bookmaker e le probabili formazioni.

Lo stato di forma delle due squadre prima di questo match

La squadra di casa del Milan, arriva a questo “derby della Madonnina” valevole come match di andata delle semifinali di Champions League, dopo aver superato degli ottavi di finale il Tottenham allenato da Antonio Conte, vincendo 1 a 0 a Milano e pareggiando il match di ritorno giocato a Londra per 1 a 1.

Nei quarti di finale i rossoneri hanno eliminato i campioni d’Italia del Napoli, vincendo la partita di andata in casa per 1 a 0 e pareggiando il match di ritorno giocato a Napoli per 1 a 1.

La formazione neroazzurra dell’Inter, arriva a questa importantissima partita di andata delle semifinali di Champions Legaue, avendo superato negli ottavi di finale il Porto, vincendo 1 a 0 a Mialno e pareggiando 0 a 0 nella trasferta giocata in Portogallo.

La gara dei quarti di finale ha visto l’Inter imporsi per 2 a 0 in trasferta a Lisbona contro il Benfica e pareggiare nel match di ritorno giocato a San Siro per 3 a 3.

Le probabili formazioni di Milan-Inter

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Brahim Diaz, Bennacer, Rebic; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Lukaku. Allenatore: Simone Inzaghi.

Le quote dei bookmakers

Derby molto incerto secondo le quote offerte dai bookmaker. La vittoria esterna dell’Inter è offerta in lavagna a quota 2.50 sisa su Sisal che su Fantasyteam, il pareggio giocato a quota 3.10, la vittoria interna del Milan pagata 3 volte la posta giocata.

Pronostico Milan-Inter

Non poteva che giocarsi in una atmosfera magica il “derby della Madonnina” in versione Europea. Il Milan ha più esperienza nelle partite europee e lo abbiamo visto anche con l’eliminazione del Napoli. L’Inter è in forma e viene da ottime partite giocate in campionato. Pronostico 1X

