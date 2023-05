Per l’andata delle semifinali di Europa League, giovedì 11 maggio 2023, alle ore 21 è in programma il match tra la Juventus che ospita la formazione spagnola del Siviglia. Pronostico Juventus-Siviglia, quote scommesse semifinale di Europa League e probabili formazioni.

Lo stato di forma delle due squadre prima di questo match

La Juventus arriva a questa partita interna, valida per l’andata delle semifinali di Europa League, dopo aver eliminato nei quarti di finale lo Sporting Lisbona, vincendo 1 a 0 in casa e pareggiando in Portogallo per 1 a 1.

In campionato, gli uomini allenati dal tecnico Massimiliano Allegri, sono al secondo posto in classifica con 66 punti, due in più della Lazio e tre di vantaggio sull’Inter quarta. Nell’ultima partita di Serie A giocata, la Juventus ha vinto in trasferta sul difficile campo dell’Atalanta per 2 a 0.

La formazione ospite del Siviglia arriva a Torino per giocare questa semifinale di Europa League, avendo eliminato nei quarti di finale il Manchester United, pareggiando 2 a 2 in Inghilterra e vincendo 3 a 0 nella gara giocata in casa.

Nel campionato spagnolo di Liga, il Siviglia è decimo in classifica con 44 punti, a pari merito con l’Osasuna e nell’ultima partita giocata è arrivato il successo interno per 3 a 2 contro l’Espanyol.

Le probabili formazioni di Juventus-Siviglia

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. Allenatore: Massimiliano Allegri

Siviglia (4-2-3-1): Bounou; Navas, Badé, Marcão, Acuña; Gudelj, Fernando; Ocampos, Rakitić, Lamela; En-Nesyri Allenatore: José Luis Mendilibar

Le quote dei bookmakers

Per i bookmaker è la squadra di casa della Juventus la squadra favorita per la vittoria del macth. Segno 1 offerto vincente a quota 1.75 sia su Sisal che su Goldbet, il pareggio giocato a quota 3.60, mentre il successo esterno del Siviglia è pagato in lavagna a quota 5.

Pronostico Juventus-Siviglia

La Juventus arriva a questo match in forma e con la rosa quasi al completo. Il Siviglia è la squadra regina dell’Europa League, avendola già conquistata sei volte. Pronostico 1

