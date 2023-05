Giovedì 11 maggio 2023, alle ore 21, allo stadio Olimpico, i padroni di casa della Roma, ospitano la formazione tedesca del Bayer Leverkusen, per l’andata delle semifinali di Europa League. Roma-Bayer Leverkusen, pronostico, quote scommesse e probabili formazioni.

Lo stato di forma delle due squadre prima di questo match

La Roma arriva a questa partita di andata delle semifinali di Europa League, dopo aver eliminato nei quarti di finale la squadra olandese del Feyenoord, perdendo 1 a 0 in trasferta e vincendo ai tempi supplementari nella partita giocata in casa per 4 a 1.

In campionato, i giallorossi sono al sesto posto in classifica con 58 punti, a pari merito con l’Atalanta, e nell’ultimo match di Serie A giocato è arrivata la sconfitta interna per 2 a 0 subita contro l’Inter.

La formazione tedesca del Bayer Leverkusen, arriva nella capita per giocare la gara di andata delle semifinali di Europa League, dopo aver eliminato nei quarti di finale la squadra belga del Royale Union S.G, pareggiando in casa 1 a 1 e vincendo in Belgio per 4 a 1.

Nel campionato nazionale di Bundesliga, il Bayer è al sesto posto con 48 punti e ha perso l’ultima partita giocata in casa per 2 a 1 contro il Colonia.

Le probabili formazioni di Roma-Bayer Leverkusen

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Zalewski, Bove, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham. Allenatore: José Mourinho.

BAYER LEVERKUSEN (3-4-3): Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapié; Frimpong, Andrich, Amiri, Bakker; Diaby, Hlozek, Wirtz. Allenatore: Xabi Alonso.

Le quote dei bookmakers

Le quote offerte dai bookmaker vedono una partita equilibrata ma con la vittoria della Roma favorita. Segno 1 offerto a quota 2.10 su Fantasyteam e a quota 2.15 su Sisal, il pareggio giocato a quota 3.40, la vittoria esterna bancata a quota 3.80.

Pronostico Roma-Bayer Leverkusen

Partita che si preannuncia molto equlibrata quella tra Roma e Bayern Leverkusen. la Roma non arriva a questo importante match al top della condizione, ma neppure il Bayern che sta faticando non poco in campionato. Pronostico 1X

