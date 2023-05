Per l’andata delle semifinali di Conference League, giovedì 11 maggio 2023, alle ore 21, allo stadio Franchi, i padroni di casa della Fiorentina ospitano la squadra svizzera del Basilea. Pronostico Fiorentina-Basilea semifinale di Conference League del 11/05/2023, scopri le quote offerte dai bookmaker e le probabili formazioni.

Lo stato di forma delle due squadre prima di questo match

La Fiorentina si presenta a questa partita di andata delle semifinali di Conference League, dopo aver eliminato nei quarti di finale il Sivasspor, vincendo in casa 1 a 0 e in Turchia per 4 a 1.

In campionato i viola, sono reduci dalla sconfitta di misura subita in casa del Napoli, campione d’Italia e in classifica sono all’ottavo posto in 46 punti a pari merito con Udinese, Torino, Bologna e Monza.

La squadra svizzera del Basilea si presenta a Firenze per giocare la semifinale, dopo aver superato nei quarti di finale di Conference League il Nizza, pareggiando 2 a 2 in casa e vincendo nei tempi supplementari per 2 a 1 in Francia.

Nel campionato nazionale svizzero di Super League, gli uomini allenati dal tecnico Heiko Vogel, sono solo al quinto posto con 42 punti, staccati di ben 25 punti dalla capolista Young Boys, e sono reduci dalla sconfitta interna subita per 2 a 0 dallo Zurigo.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Basilea

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodô, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Mandragora, Castrovilli; Ikoné, Bonaventura, Saponara; Cabral. Allenatore Vincenzo Italiano

Basilea (3-4-2-1): Hitz; Lang, Adams, Pelmard; Ndoye, Diouf, Xhaka, Lopez; Amdouni, Males; Zeqiri. Allenatore Heiko Vogel

Le quote dei bookmakers

Le quote offerte dai bookmaker per questa partita, vedono nettamente favorita la vittoria casalinga della Fiorentina. Segno 1 offerto vincente a quota 1.40 sisa su Sisal che su Goldbet, il pareggio offerto a quota 4.80, mentre la vittoria esterna del Basilea si gioca a quota 7.50.

Pronostico Fiorentina-Basilea semifinale di Conference League del 11/05/2023

La Fiorentina ha tutte le carte in regola per centrare la finale di Conference League. L’organico è superiore a quello del Basilea e ci aspettiamo una partita ricca di reti. Pronostico 1

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €450 Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 5.0 Visita il Sito Leggi recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 4.8 Visita il Sito Leggi recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €505

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% del tuo primo deposito fino a 500€ in Bonus Sport + un Bonus Virtual pari a 5€. 4.8 Visita il Sito Leggi recensione