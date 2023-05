Dabato 13 maggio 2023, alle ore 20.45, allo stadio San Siro di Milano, la formazione di casa dell’Inter ospita il Sassuolo, per una partita della trantacinquesima giornata del campionato di Serie A. Pronostico Inter-Sassuolo, quote e probabili formazioni di sabato 13 maggio 2023.

Lo stato di forma delle due squadre prima di questo match

La squadra di casa dell’Inter arriva a questo match casalingo contro il Sassuolo, sulle ali dell’entusiasmo, dopo aver vinto la gara di andata delle semifinali di Champions League, nel derby contro il Milan per 2 a 0.

In campionato, la squadra allenata dal tecnico Simone Inzaghi, è quarta in classifica con 63 punti, a meno un punto dalla lazio terza e staccata di 3 punti dalla Juventus seconda. Nelle ultime 5 partite di Serie A giocate, sono arrivati 12 punti, frutto di 4 vittorie e della sconfitta subita in casa contro il Monza per 1 a 0.

Il Sassuolo si presenta a Milano al tredicesimo posto in classifica con 44 punti, frutto di 12 vittorie, 8 pareggi e 14 sconfitte, ed è reduce dal pareggio casalingo 1 a 1 contro il Bologna.

Le probabili formazioni di Inter-Sassuolo

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Correa, Lukaku.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Ruan, Erlic, Rogerio; Frattesi, M. Lopez, M. Henrique; Berardi, Defrel, Laurienté.

Le quote dei bookmakers

Le quote offerte dai bookmaker non prevedono partita. La vittoria interna dell’Inter infatti è pagata a quota 1.40 sia su FantasyTeam che su Sisal, il pareggio giocato a quota 5.10, mentre il colpo esterno del Sassuolo paga 7 volte la posta giocata.

Pronostico Inter-Sassuolo

L’inter è in splendida forma sia in campionato, dopo ha vinto le ultime 4 partite giocate, sia in Champions League, dove ha vinto il derby della Madonnina. Il Sassuolo giocherà una partita a viso aperto non avendo problemi in classifica. Pronostico 1

