I campioni d’Italia del Napoli, giocano in trasferta allo stadio Brianteo di Monza, domenica 14 maggio, alle ore 15, per un match valido per la trentacinquesima giornata del campionato di calcio di Serie A. Monza-Napoli, pronostico, quote scommesse e probabili formazioni.

Lo stato di forma delle due squadre prima di questo match

Il Monza si presenta a questo match casalingo contro il Napoli, all’ottavo posto in classifica con 46 punti, a pari merito con Bologna, Udinese, Fiorentina e Torino.

La squadra brianzola allenta da Raffaele Palladino, è in un ottimo momento di forma, e nelle ultime 5 giornate giocate in Serie A ha raccolto 11 punti, frutto di 3 vittorie dei pareggi ottenuti contro Roma in casa e Torino in trasferta.

Il Napoli si presenta il Lombardia, dopo aver festeggiato la conquista dello scudetto dopo 33 anni di attesa. Gli azzurri sono primi in classifica con 83 punti, frutto di 26 vittori3, 5 pareggi e sono 3 sconfitte e sono reduci dalla vittoria casalinga ottenuta contro la Fiorentina per 1 a 0.

Le probabili formazioni di Monza-Napoli

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Marlon, Caldirola; Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Caprari, Sensi, Mota. Allenatore: Raffaele Palladino.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Olivera; Anguissa, Demme, Zielinski; Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Luciano Spalletti.

Le quote dei bookmakers

Le quote offerte dai bookmaker, vedono favorita la vittoria esterna del Napoli, offerta a quota 1.70 su Goldbet e a quota 1.73 su Sisal, il pareggio bancato a quota 3.75, la vittoria interna del Monza pagata a quota 4.75.

Pronostico Monza-Napoli

Partita che non ha nulla da dire in termini di classifica quella tra Monza e Napoli. La squadra di casa giocherà una partita a viso aperto con la capolista sfruttando l’ottimo momento di forma, il Napoli verrà in Brianza per divertirti. Pronostico X2

