Domenica 14 maggio, alle ore 18, allo stadio Renato Dall’Ara, i padroni di casa del Bologna, ospitano la Roma, per la trentacinquesima giornata del campionato di calcio italiano di Serie A. Pronostico Bologna-Roma di Serie A del 14/05/2023, scopri le quote offerte dai bookmaker, il nostro pronostico e le probabili formazioni.

Lo stato di forma delle due squadre prima di questo match

La squadra di casa del Bologna, si presenta a questa partita casalinga contro la Roma, ottava in classifica con 46 punti e reduce dal buon pareggio ottenuto nel derby Emiliano contro il Sassuolo per 1 a 1 .

La Roma si presenta a Bologna al sesto posto in classifica con 58 punti, a pari merito con l’Atalanta e staccata di 3 punti dal Milan e a 5 lunghezze dall’Inter quarta forza di campionato.

La squadra giallorossa viene dalla brutta sconfitta subita in casa contro l’Inter per 2 a o in campionato, e dalla bella vittoria ottenuta in casa per 1 a 0 nell’andata delle semifinali di Europa League contro il Bayer Leverkusen.

Le probabili formazioni di Bologna-Roma

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Cambiaso, Posch, Lucumì, Lykogiannis; Moro, Schouten; Orsolini, Dominguez, Ferguson; Barrow. Allenatore: Thiago Motta

Roma Roma (3-4-1-2): Rui Patrício; Mancini, Cristante, Ibanez; Celik, Matić, Wijnaldum, Zalewski; Pellegrini; Belotti, Abraham. Allenatore: Josè Mourinho

Le quote dei bookmakers

Per i bookmaker si preannucia una partita molto equilibrata. La vittoria interna dle Bologna è bancata a quota 3.10, sia su Fantasyteam sia su Sisal, il pareggio offerto a quota 3.15, la vittoria esterna della Roma offerta a quota 2.45.

Pronostico Bologna-Roma di Serie A del 14/05/2023

Il Bologna senza nessun problema di classifica, giocherà una partita a viso aperto. La Roma invece deve per forza vincere per continuare a tenere accesa una speranza di qualificarsi tra le prime 4 squadre e andare così in Champions League il prossimo anno. Pronostico X2

