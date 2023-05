La partita di ritorno delle semifinale di Champions League, tra Manchester City e Real Madrid, è in programma mercoledì 17 maggio 2023 alle ore 21 allo stadio City of Manchester Stadium. Pronostico Champions League: Manchester City-Real Madrid, scommesse e quote del 17/05/2023.

Lo stato di forma delle due squadre prima di questo match

La squadra di casa del Manchester City, allenata dal tecnico spagnolo Pep Guardiola, arriva a questo importantissimo match di ritorno delle semifinali di Champions League, dopo il buon pareggio ottenuto nella gara di andata giocata in Spagna per 1 a 1.

Il Manchester City ha ormai vinto anche il campionato nazionale di Premier League inglese, battendo la concorrenza dell’Arsenal e viene da una serie di 10 vittorie consecutive.

Il Real Madrid si presenta a questa partita di ritorno delle semifinali di Champions League, da campione in carica, dopo la vittoria ottenuta nella finale comtro il Liverpool vinta per 1 a 0 e dovrà giocare una grande partita se vorrà centrare al finale. Nella Liga spagnola, la squadra allenata da Carlo Ancelotti è seconda dietro i campioni nazionali del Barcellona.

Le probabili formazioni di Manchester City-Real Madrid

Manchester City (3-2-4-1): Ederson; Walker, Dias, Akanji; Stones, Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Gundogan, Grealish; Haaland. Allenatore: Josep Guardiola

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Camavinga; Valverde, Kroos, Modric; Rodrygo, Benzema, Vinicius Jr. Allenatore: Carlo Ancelotti

Le quote dei bookmakers per questa partita di Champions League

Il Manchester City parte nettamente favorito per la vittoria secondo le quote offerte dai bookmaker. La vittoria interna infatti e giocata a quota 1.60, il pareggio è bancato a quota 4.50, mentre la vittoria esterna del Real Madrid pagata a quota 5 sia su Sisal che su Starcasinò.

Pronostico Champions League: Manchester City-Real Madrid

Il Manchester City parte nettamente favorito in questa partita di ritorno di Champions League, ma ricordiamoci cosa è successo lo scorso anno, quando il Real Madrid vinse una partita folle proprio ai danni del City super favorito. Pronostico 1X – Risultato Esatto 2-1 – 3-1

